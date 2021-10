Einbrecher erbeutet in Karlsfelder Schule mehrere tausend Euro

Der Unbekannte durchwühlt in der Nacht zum Dienstag Schränke im Büro der Karlsfelder Mittelschule. Wie der Täter in die Schule gekommen ist.

Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht zum Dienstag aus dem Tresor der Mittelschule in Karlsfeld mehrere tausend Euro Bargeld gestohlen.

Der Täter hat sich in der Karlsfelder Mittelschule einsperren lassen

Wie die Polizei Dachau mitteilt, durchwühlte der Täter einige Schränke in einem Büro und öffnete einen Tresor, in dem das Bargeld verwahrt war. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte sich der Täter zuvor in der Schule einsperren lassen. (AZ)

