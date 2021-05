Tragisches Unglück in Karlsfeld: Modellflugzeug explodiert, Bastler tot

Ein 73-Jähriger ist in einer Klinik gestorben. Vor drei Wochen war beim Basteln in seiner Wohnung in Karlsfeld ein Modellflugzeug explodiert. Die Kripo ermittelt.

Zwei Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Karlsfeld (Landkreis Dachau) haben am Dienstag vor drei Wochen bei einem Brand schwere Rauchvergiftungen und Verbrennungen erlitten. Ein 73-Jähriger hatte in seiner Wohnung an einem Modellflugzeug gebastelt.

Damaligen Angaben der Polizei zufolge explodierte der Motor des Flugzeuges. Wie die Polizei nun am Donnerstag mitteilte, starb der 73-Jährige am Dienstag im Krankenhaus Bogenhausen (München) an seinen schweren Brandverletzungen. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck ermittelt.

Bastler und Ehefrau retten sich nach Explosion in Karlsfeld

Nach der Explosion vor drei Wochen hatte das gesamte Flugzeug Feuer gefangen. Der Mann warf das Modell in die Badewanne, bevor er und seine 76-jährige Frau die stark verrauchte Wohnung verließen. Beide wurden mit schweren Verletzungen ins Klinikum Fürstenfeldbruck eingeliefert. Es entstand ein Sachschaden von etwa 50.000 Euro.

Modellflugzeug explodiert: Wohnung nicht mehr bewohnbar

Die Wohnung war danach vorerst nicht mehr bewohnbar. Andere Anwohner waren durch den schnellen Rettungseinsatz der Feuerwehren aus Dachau und Karlsfeld nicht gefährdet. (nsi, kneit)

