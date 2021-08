93-Jähriger Radler stürzt in Adelshausen und muss ins Klinikum

Ein 93-Jähriger fällt in Adelshausen mit seinem Rad und bleibt regungslos im Straßengraben liegen. Passanten rufen einen Notarzt. Die Unfallursache ist unklar.

Aus bislang ungeklärter Ursache ist ein Radfahrer am Sonntag gestürzt. Der 93-Jährige war mit seinem Rad in der Schlossstraße im Karlskroner Ortsteil Adelshausen (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) unterwegs. Wie die Polizei berichtet, stürzte er in den Straßengraben und blieb dort bewegungslos liegen.

93-Jähriger wird ins Klinikum nach Ingolstadt gebracht

Kurz darauf wurde der Mann von Spaziergängern gefunden, die einen Notruf absetzten und Erste Hilfe leisteten. Ein Rettungswagen brachte den 93-Jährigen in das Klinikum Ingolstadt. Bislang ist unklar, wie schwer seine Verletzungen sind. (kneit)