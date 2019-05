vor 46 Min.

Karpfen bringt den Sieg

30 Mitglieder beteiligen sich bei frischen Temperaturen am Anfischen des Kreisfischereivereins Aichach

Zum gemeinsamen Anfischen trafen sich knapp 30 Mitglieder des Kreisfischereivereins Aichach. Nachdem in den ersten beiden Wochen der neuen Saison fast sommerliche Verhältnisse geherrscht hatten, zogen an diesem Tag Regenwolken auf und es wurde kälter. Davon ließen sich die Teilnehmer aber nicht beeindrucken. Sie gingen hoch motiviert an die verschiedenen Gewässerstrecken. Am Ende des Tages trafen sie sich wieder zum Wiegen der gefangenen Fische und zum Erfahrungsaustausch in geselliger Runde. Bei den Erwachsenen ging der Tagessieg und damit auch der Pokal an Alexander Kleinschmid. Er konnte einen Karpfen mit 2829 Gramm fangen. Den zweiten Platz belegte Juri Novocrescenov mit einer Brachse von 1957 Gramm vor Eugen Lugmair mit einem Aitel (1062 Gramm). Unter den Jugendlichen lag Cornelius Hackenberg mit einer Regenbogenforelle von 402 Gramm ganz vorne in der Wertung. Bei der Siegerehrung im Gasthaus Wagner in Untergriesbach zeigte sich der erste Vorsitzende Karl-Josef Gerum zufrieden mit den Fangergebnissen und gratulierte den Gewinnern. Er verwies außerdem auf die nächsten Termine: Am Samstag, 11. Mai, erfolgt der Brutbesatz in den Vereinsgewässern. Am 8. Juni besteht die Möglichkeit, an einem Fliegenfischer-Kurs teilzunehmen und am 16. Juni gibt es eine Neuauflage des vereinsinternen Fischerfests. Anmeldungen hierzu sind noch möglich. (AN)

