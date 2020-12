vor 7 Min.

Kartei der Not hilft 18 Mal im Raum Aichach

Die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung, unterstützt Menschen im nördlichen Teil des Landkreises Aichach-Friedberg mit insgesamt rund 10.000 Euro.

Von Claudia Bammer

Simone Z. leidet unter Blutkrebs. Eine Knochenmarktransplantation brachte allerdings nicht den gewünschten Erfolg. Ihr Körper zeigte eine Abwehrreaktion. Die 50-Jährige leidet sehr unter Schmerzen. Ärzte behandeln sie mit einer Antikörper-Therapie. Das führt bei Simone Z. zu einer Immunschwäche. Deswegen muss sie große Menschenansammlungen meiden und kann nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. Wegen des Coronavirus gilt sie als Hochrisikopatientin. Um ihre vielen Behandlungstermine wahrnehmen zu können, ist sie auf ihr Auto angewiesen. Das ist allerdings fast 20 Jahre alt und lohnt eine Reparatur nicht mehr. Weil sie nur noch stundenweise arbeiten kann, fehlen ihr die Mittel für ein neues Fahrzeug. Die Kartei der Not hat mitgeholfen, dass Simone Z. wieder mit mehr Optimismus in die Zukunft blicken kann. Das ist nur einer der Fälle, in denen das Leserhilfswerk unserer Zeitung im Jahr 2020 geholfen hat. Im nördlichen Teil des Landkreises Aichach-Friedberg unterstützte es Menschen in 18 Fällen.

Für die 18 Hilfeanfragen flossen rund 10.000 Euro in den nördlichen Teil des Wittelsbacher Landes. Die meisten Beihilfen waren im Bereich Wohnen und wegen Corona notwendig. Im angespannten Wohnungsmarkt half die Kartei der Not Menschen beim Erhalt ihrer Wohnung und bei den Nebenkosten. Wegen der Pandemie sorgte das Hilfswerk mit kleinen Notfallhilfen dafür, dass Bedürftige mit dem Nötigsten versorgt werden konnten, wie einer Mahlzeit, Hygieneartikeln oder Kleidung.

Unterstützung für unschuldig in Not geratene Menschen

Seit 1965 hilft die Kartei der Not unverschuldet in Not geratenen Menschen in der Region. Unverschuldet in Not – das kann schnell passieren und jeden treffen. Krankheit, Unfall oder der Verlust der Arbeit sind einige Beispiele dafür. Die Kartei der Not arbeitet mit sozialen Beratungsstellen vor Ort zusammen. So ist gewährleistet, dass die Unterstützung tatsächlich Bedürftigen zugutekommt und für das Benötigte verwendet wird. Dabei kommt jede Spende zu 100 Prozent bei Betroffenen an, weil alle Verwaltungskosten von der Mediengruppe Pressedruck getragen werden.

Geschäftsführer Arnd Hansen erinnert da an das Motto der Kartei der Not: "Gemeinsam geht's." Das Leserhilfswerk stehe dafür, schnell und unbürokratisch Betroffenen unter die Arme zu greifen. "Damit waren wir in diesem Jahr stark gefordert, denn die Corona-Pandemie hat so viele neue tragische Notlagen zur Folge", sagt Hansen. "Glücklicherweise machen viele treue Spender, sowohl privat als auch aus Vereinen, Firmen und Behörden, diese Hilfen möglich. Vielen Dank dafür!“

Rund 200 Spenden an die Kartei der Not im Jahr 2020

Elisabeth Artmeier wird beim Frühjahrskonzert in Aichach zu hören sein. Bild: Erich Pawlu (Archivbild)

Allein aus dem nördlichen Teil des Wittelsbacher Landes gingen im Jahr 2020 rund 200 Spenden an die Kartei der Not. So wurde sie aus dem Erlös der Waldweihnacht in Willprechtszell ebenso bedacht wie vom Gemeinderat Obergriesbach. Die Singrunde Todtenweis, die seit vielen Jahren ihr Adventssingen der Kartei der Not widmet, spendete den Erlös der Veranstaltung 2019. Auch heuer kündigte sie eine Spende an, obwohl das Adventssingen wegen Corona ausfallen musste. Ebenfalls regelmäßig bedenkt die Sparkasse Aichach-Schrobenhausen die Kartei der Not, mit Einzelspenden, aber auch durch die Unterstützung des Neujahrskonzerts in Aichach. Das Konzert erlöste 2020 wieder die größte Einzelspende für das Hilfswerk: 4000 Euro. Mit der 16. Veranstaltung kamen somit schon 56.000 Euro zusammen.

Auch 2021 soll das Neujahrskonzert stattfinden. Allerdings wegen der Corona-Pandemie nicht, wie zunächst geplant, am Sonntag, 3. Januar, sondern am Sonntag, 21. März, als Frühjahrskonzert. Wegen der nötigen Platzbeschränkungen im Pfarrzentrum Haus St. Michael sind zwei Termine angesetzt: um 15 und um 19 Uhr. Unter dem Motto "Wenn der weiße Flieder wieder blüht" sind bekannte Wiener- und Operetten-Melodien zu hören. Günter Schulzke präsentiert drei hochkarätige Solisten: Stefan Sevenich (Moderation), Harry van der Plas und Elisabeth Artmeier. Die musikalische Leitung liegt bei Andreas Lübke, der von einer Solo-Geige und einem Überraschungsgast begleitet wird.

Der Kartenvorverkauf für das Frühjahrskonzert läuft

Karten können beim Info-Büro der Stadt unter Telefon 08251/902-10 reserviert werden. Sie müssen dann innerhalb von drei Tagen nach Terminvereinbarung unter der gleichen Nummer gegen Barzahlung abgeholt oder der Betrag überwiesen werden. Sollte das Frühlingskonzert coronabedingt abgesagt oder verschoben werden müssen, werden die Karten zurückerstattet.

