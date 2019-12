10.12.2019

Karten für Narrensitzungen in Zell

Der Vorverkauf für die Veranstaltungen im Aichacher Stadtteil beginnt am Samstag im Vereinsheim

Für die Faschingsbälle und die sechs Narrensitzungen der Faschingsgesellschaft Zell ohne See beginnt am Samstag, 14. Dezember, der Kartenvorverkauf. Er findet von 14 bis 16 Uhr im Vereinsheim am Hang statt.

Beim Inthronisationsball am 4. Januar präsentieren Hofstaat und Garden von Zell ohne See erstmals ihr neues Programm, die Paartalia aus Aichach hat einen Gastauftritt. Am 18. Januar findet der Burschen- & Derndlball mit den Brugger Buam aus Alsmoos und dem CCK Fantasia aus Königsbrunn statt. Die Narrensitzungen finden an drei Wochenenden im Januar und Februar statt.

Wer Karten für die Narrensitzungen kaufen möchte, muss pünktlich sein. Die Tickets waren in den vergangenen Jahren in wenigen Minuten vergriffen. Telefonische Bestellung ist nicht möglich. Die Karten für die Veranstaltungen müssen beim Vorverkauf bezahlt werden.

Folgende Termine sind fest: Inthronisationsball: Samstag, 4. Januar, 20 Uhr; Burschen- & Derndlball: Samstag, 18. Januar, 20 Uhr; erste Narrensitzung: Freitag, 24. Januar, 19.30 Uhr; zweite Narrensitzung: Samstag, 25. Januar, 19.30 Uhr; dritte Narrensitzung: Freitag, 31. Januar, 19.30 Uhr; vierte Narrensitzung: Samstag, 1. Februar, 19.30 Uhr; fünfte Narrensitzung: Freitag, 7. Februar, 19.30 Uhr, sechste Narrensitzung: Samstag, 8. Februar, 19.30 Uhr. Alle Veranstaltungen finden in der Faschingshalle am Hang 18a statt. (AN)

