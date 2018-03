vor 24 Min.

Kartenvorkauf für Theater in Sielenbach hat begonnen

Theaterverein zeigt im Pfarrheim ab Ostersonntag eine Komödie in drei Akten

Am Ostersonntag feiert der Theaterverein Sielenbach Premiere. Die Darsteller zeigen in diesem Jahr die Komödie „Drei Henna und der nasse Gockl“ von Anika Abel in drei Akten. Die Aufführungen finden im Sielenbacher Pfarrheim statt.

An fünf Spieltagen können sich die Zuschauer darauf freuen zu erfahren, wie die Jungbäuerin Josefa ihre männerhassende Mutter, die Altbäuerin Philomena, davon überzeugt, endlich ihren Liebsten heiraten zu dürfen. Was der Vagabund Balduin alias Hauserin Genoveva sowie nächtlicher Gruselbesuch damit zu tun haben, kann das Publikum an folgenden Terminen selbst herausfinden: am Ostersonntag, 1. April, und am Ostermontag, 2. April, jeweils ab 19 Uhr, am Freitag, 6. April, und am Samstag, 7. April, jeweils ab 19.30 Uhr und am Sonntag, 8. April, ab 19 Uhr. (lice)

Tickets können ab sofort bei Annemarie Schober unter der Telefonnummer 0157/88242198 bestellt werden.