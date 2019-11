11:00 Uhr

Kartfahrer Elias Schwarzmaier ist AN-Sportler des Monats

Sulzbacher setzt sich gegen Fußballer Maximilian Schacherl und Ringer Julian Bräuer durch. Besonders bei der Online-Abstimmung geht es eng zu.

Die Frohe Nachricht kam für Elias Schwarzmaier von Vater Ingo per Telefon. Der Zwölfjährige setzte sich bei der Abstimmung zum AN-Sportler der Monate August und September durch. Der Kartfahrer siegte in einem turbulenten Endspurt vor Fußballer Maximilian Schacherl ( FC Affing) und Ringer Julian Bräuer ( TSV Aichach).

Als Vorteil entpuppte sich, dass Schwarzmaier neben dem Kartsport auch noch als Fußballer für die SG Obergriesbach/Griesbeckerzell am Ball ist. Vater Ingo erzählt: „Freunde, Kollegen, ja ganz Sulzbach hat mitgemacht. Wir haben auch im Fußballverein mächtig Werbung gemacht.“ Und auch der MC Aichach für den der Sulzbacher in diesem Jahr Platz zwei im Schwabepokal eingefahren hat, hatte mächtig Werbung gemacht. Schon bevor die Abstimmung im Internet überhaupt freigegeben war, eröffnete der Motorsportklub den Abstimmungskampf auf seiner Facebook-Seite.

Elias Schwarzmaier. Bild: Tanja de la Vigne

Sportler des Monats: Fußballer gewinnt Online-Abstimmung

Schon beim Zwischenstand am Dienstagabend hatte Schwarzmaier die Nase vorne. Der Sulzbacher lag mit 67 Prozent der Gesamtstimmen in Front, in allen drei Kanälen (Internet, Telefon und SMS) hatte der 17-Jährige die meisten Leser auf seiner Seite. An der Gesamtzahl änderte sich im Endspurt der Abstimmung wenig, allerdings holte Fußballer Maximilian Schacherl bei der Online-Abstimmung Zug um Zug auf und entschied diesen Kanal sogar am Ende mit 51 Prozent für sich. Per SMS und telefonisch war aber Schwarzmaier nicht zu schlagen. Bei der SMS-Abstimmung erhielt der Zwölfjährige 78 Prozent der Stimmen. Bei der Telefonabstimmung war der Vorsprung dann sogar noch einmal größer. 88 Prozent der Anrufer gaben dem Kartfahrer ihre Stimme. Insgesamt holte der Schüler der Aichacher Mittelschule 70 Prozent der Stimmen und setzte sich so durch. Max Schacherl, der für den FC Affing in der Bezirksliga Nord bereits zwölf Treffer erzielt hat. Der 25-Jährige kam auf 28 Prozent. Ringer Julian Bräuer vom TSV Aichach geht erst seit einem Jahr wieder auf die Matte. Der 16-Jährige gehört zu den Leistungsträgern bei den Landesliga-Ringern und hat maßgeblichen Anteil an deren Höhenflug. Bräuer holte am Ende zwei Prozent der Stimmen.

Durch den Sieg bei der Abstimmung ist Elias Schwarzmaier für die Wahl zum AN-Sportler des Jahres nominiert. Damit folgt er Fußballspielerin Annabell Aumann (Januar) und Tischtennisspielerin Jasmin Welzel (Februar). In den Monaten März/April setzte sich Tischtennisspieler Matthias Ostermair (TSV Aichach) durch. Im Mai gewann Fußballer Patrick Högg. Im Juni und Juli hatte Fußballtorhüter Florian Hartmann die Nase vorne. In den kommenden Monaten werden die weiteren Kandidaten gesucht. (AN)

Themen folgen