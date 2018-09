vor 1 Min.

Katholische Landjugend Stotzard feiert 50. Geburtstag

Vor 50 Jahren entstand aus zwei Vereinen die Katholische Landjugendbewegung Stotzard. Damals bündelten Burschen und Mädchen ihre Kräfte. Das wird gefeiert.

Ein halbes Jahrhundert gibt es die Katholische Landjugendbewegung (KLJB) Stotzard. Am Samstag, 8. September, und am Sonntag, 9. September, steigt die Geburtstagsparty auf dem Gelände des Gemeinschaftshauses in dem Aindlinger Ortsteil Stotzard.

Im Jahr 1913 wurde der Katholische Burschenverein Stotzard gegründet; 1963 kam eine katholische Mädchen-Landjugend dazu. Wegen der geringen Mitgliederzahlen in beiden Vereinen beschlossen sie 1968, ihre Kräfte zu bündeln und gründeten die Katholische Landjugendbewegung Stotzard.

Derzeit engagieren sich in der KLJB rund 80 Mitglieder. Sie stammen überwiegend aus den Pfarreiortschaften Gaulzhofen, Stotzard, Hausen, Arnhofen und Neßlach. Seit jeher finden verschiedenste Veranstaltungen statt. Früher wurden unter anderem Faschingsbälle und eine jährliche Sonnwendfeier organisiert. Heute werden moderne Mottopartys wie beispielsweise die Pizzabäckerparty, die WG-Party oder die Pulled-Pork-Party auf die Beine gestellt. Sportliche Aktivitäten wie gemeinsames Kegeln und das Lasertagspielen dürfen nicht fehlen.

Gemeinsame Aktionen mit anderen Vereinen

Auch gemeinsame Aktionen mit anderen Vereinen der Pfarrei werden vorbereitet. So veranstaltet die Landjugend zum Beispiel zusammen mit dem Spätheimkehrer-Club Gaulzhofen das „Nachglühen“ als verspäteten Weihnachtsmarkt am Dreikönigswochenende.

Ein Höhepunkt im Kalender der KLJB Stotzard sind die Theateraufführungen an Ostern. Bereits seit 1913 besteht diese Tradition. Damals wurde das Theater noch im alten Brandner’schen Gasthaus beim Heißbauer in Hausen aufgeführt. Der Eintritt betrug damals 50 Pfennige. Wenige Jahre später dann zog die Bühne in die Gastwirtschaft März in Stotzard. Seit gut 20 Jahren heißt es im Gemeinschaftshaus Stot-zard: Vorhang auf für das Theater der Landjugend.

Jetzt werden die erfolgreichen vergangenen 50 Vereinsjahre ordentlich gefeiert. Dafür wird ein großes Festzelt auf dem Gelände des Gemeinschaftshauses in Stotzard aufgestellt. Los geht’s am Samstag, 8. September, um 18 Uhr mit dem traditionellen Bieranstich. Einlass ist ab 17.30 Uhr. Anschließend wird zur Livemusik der Original Wertachtaler getanzt und geschunkelt. Zur späteren Stunde steht den Gästen eine große Bar mit DJ zur Verfügung.

Die Feierlichkeiten am Sonntag, 9. September, beginnen um 8.30 Uhr mit einem Weißwurstfrühschoppen im Festzelt. Um 10 Uhr wird der Festgottesdienst unter dem Motto „KLJB Stotzard – Gefällt mir“ mit musikalischer Begleitung der Singgruppe Famgosis zelebriert. Danach gibt es eine Sau vom Grill und anschließend Kaffee und Kuchen. (AN)

Themen Folgen