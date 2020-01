vor 19 Min.

Katrin und Markus besteigen den Zeller Narrenthron

Zell ohne See im Aichacher Stadtteil Griesbeckerzell feiert ihren Inthronisationsball. Zahlreiche Prominente laufen dabei über den Zeller „Walk of Fame“.

Von Patrick Stief

Mit einem festlichen Ball zur Inthronisation ihrer Regenten, Katrin I. und Markus III., hat die Faschingsgesellschaft Zell ohne See die närrische Saison endgültig eröffnet. Viele Freunde und Mitglieder des Zeller Faschingsvereins waren am Samstagabend in die ausverkaufte Faschingshalle in dem Aichacher Stadtteil Griesbeckerzell gekommen, um dem neuen Prinzenpaar zu huldigen.

Präsident Norbert Bachmann führte durch den Abend und begrüßte neben den zahlreichen Gästen, die in eleganter Abendgarderobe erschienen waren, insbesondere die Narren der Zeller Garden, die vor der Saaltür in ihren Kostümen auf den großen Auftritt warteten.

Gemäß dem diesjährigen Motto „Walk of Fame“ versprach Bachmann den Besuch zahlreicher prominenter Persönlichkeiten aus dem internationalen Showbusiness.

Mit dem Einzug von Fahnenabordnung, Prinzengarde, Prinzenpaar und Hofmarschall begann das närrische Treiben. Und wie es sich für eine richtige Inthronisierung gehört, war der gesamte Hofstaat in Form von zahlreichen Weißkitteln mit von der Partie.

Prinzenpaar schwebt zu Phil Collins über die Bühne

Stolz präsentierten das Prinzenpaar und Hofmarschall Lukas ihre Gewänder den Untertanen. Prinzessin Katrin beeindruckte das Publikum in einem weiten, anthrazitfarbenen Kleid, das mit viel rotem Glitzer verziert war. Beim Prinzenwalzer schwebten sie und Prinz Markus zur Musik von Phil Collins über die Bühne.

Farblich ganz auf das Prinzenpaar abgestimmt, aber in kürzeren Outfits, zeigte sich die Prinzengarde, die zu einer modernen Version von Michael Jacksons „Smooth Criminal“ tanzte. Mit dem ikonischen schwarzen Hut auf dem Kopf und dem typischen Handschuh des King of Pop ließen die Zeller Gardemädchen einige berühmte Tanzschritte von Michael Jackson in ihren ansonsten traditionell gehaltenen Gardemarsch einfließen. Der aufbrandende Beifall bestätigte den jungen Damen und ihrem Trainerteam eine rundum gelungene Performance.

Ranzengarde präsentiert sich als Village People

Eine Stimmungsrakete zündete gleich danach die Ranzengarde, die als Village People mit viel Witz und akrobatischen Einlagen das Publikum begeisterte.

Regelrecht verzaubert wurden die Zuschauer im Anschluss von der Kindergarde. Angelehnt an Tinker Bell, die kleine Fee aus Peter Pan, wirbelten die jungen Tänzerinnen in grünen Kostümchen mit Flügeln und leuchtenden Zauberstäben über die Bühne.

Mit zum Programm von Zell ohne See gehört auch die Teeniegarde, die sich in diesem Jahr Superstar Madonna zum Vorbild genommen hat. Musik, Tanz und Outfits der Teenies drehten sich ganz um Madonnas Hit „Hung up“ und das gleichnamige Musikvideo.

Zum großen Finale erklommen Prinzen- und Ranzengarde in rockigen Outfits gemeinsam die Bühne und zeigten tolle Choreografien und spektakuläre Hebefiguren zur Musik von Queen.

Das Narrenblech erinnert an die berühmten Sterne in Hollywood

Doch auch die obligatorische Ordensverleihung durfte beim Inthronisationsball nicht fehlen. Passend zum Motto zeigt das Zeller Narrenblech in diesem Jahr einen der berühmten Sterne auf dem Hollywood Walk of Fame. Faschingspräsident Norbert Bachmann bedankte sich ganz besonders bei den vielen freiwilligen Helfern, Trainern und Näherinnen.

Abgerundet wurde der prunkvolle Ballabend durch einen Gastauftritt der befreundeten Paartalia aus Aichach. Das Duo Grenzenlos sorgte bis weit nach Mitternacht für eine volle Tanzfläche.

