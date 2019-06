00:32 Uhr

Katze wartet auf Feuerwehr und steigt dann selbst ab

Eine Katze stieg in Aindling am Sonntag auf einen Kamin. Der Besitzer alarmierte die Feuerwehr. Der Katze gefiel der ungebetene Besuch nicht so gut.

Während die Aindlinger Kameraden auf Vereinsausflug in der Steiermark sind, häufen sich zuhause die Einsätze

Ein einsatzreiches Wochenende liegt hinter den Kameraden der Aindlinger Feuerwehr oder besser gesagt den daheim gebliebenen Kameraden. Während nämlich rund 50 Mitglieder der Feuerwehr auf Vereinsausflug waren, wurde die verbliebene Mannschaft vier Mal aktiviert. Auch eine kletterfreudige Katze sorgte für einen Einsatz.

Die Aindlinger Feuerwehr war von Freitag bis Sonntag zur 60-Jahrfeier der Freundschaft zwischen den Feuerwehren nach Fürstenfeld in der Südoststeiermark eingeladen. Wie es in einer Mitteilung heißt, war trotz der über 50 Mitreisenden die Einsatzbereitschaft weiterhin gegeben. Dass dies wichtig war, zeigte sich bereits am Freitagmittag. Die Freiwillige Feuerwehr Aindling wurde mit weiteren Feuerwehren zu einem schweren Verkehrsunfall mit einer eingeklemmten Person an die Petersdorfer Kreuzung gerufen. Hier waren 17 aktive Aindlinger mit im Einsatz. Ein weiterer Verkehrsunfall zwischen Sand (Gemeinde Todtenweis) und Unterach (Gemeinde Rehling) beschäftigte die First-Responder der Aindlinger. Am Samstag gegen 17.30 Uhr kollidierte im Ortsgebiet von Aindling ein Kleinbus mit einem Linienbus. Unsere Zeitung berichtete in der gestrigen Ausgabe bereits über alle Unfälle.

Damit es den daheimgebliebenen Aktiven der Aindlinger Feuerwehr nicht langweilig wurde, setzte sich am Sonntagmorgen eine Katze in der Arnhofener Straße in Aindling auf einen Kamin. Der Besitzer war in Sorge und alarmierte die Feuerwehr. Als ein Helfer über ein Dachfenster zu dem Tier hinaufstieg, sprang es aber selbst vom Dach und überlebte unverletzt. Allein der Anblick des Retters hatte die Katze offenbar dazu bewogen, zum Boden zurückzukehren. (AN)

Themen Folgen