vor 18 Min.

Katzenjammer in Todtenweis

Die Landjugend in Todtenweis bereitet sich auf ihre Premiere im Januar vor: (stehend von links) Sabrina Wolf, Julia Wolf (Souffleuse) und Gabriele Hartl sowie (sitzend von links) Veronika Riß, Christina Ettinger, Tobias Huber, Tobias Leopold, Tobias Sattich, Johannes Schön und Reiner Ivenz.

Für die Aufführungen der Landjugend gibt es bald Karten

Derzeit proben die fünf jungen Frauen und fünf Burschen der Todtenweiser Landjugend für die bevorstehenden Theaterabende im Januar. Gezeigt wird das Stück „Katzenjammer“, eine Komödie in drei Akten von Bernd Gombold. Die Aufführungstermine sind zwar erst im Januar 2020, doch der Kartenvorverkauf beginnt bereits in diesem Jahr. Die Aufführungstermine: Samstag, 18. Januar, um 19.30 Uhr, Sonntag, 19. Januar, um 18 Uhr, Freitag, 24. Januar, um 19.30 Uhr und Samstag, 25. Januar, am 19.30 Uhr.

Karten im Vorverkauf sind zunächst bei der Todtenweiser Dorfweihnacht am kommenden Samstag, 21. Dezember, ab 18 Uhr und dann noch am folgenden Montag, 23. Dezember, in der Raiffeisenbank Todtenweis zu den Öffnungszeiten erhältlich. (brs)

