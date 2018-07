12.07.2018

Kaufleute lernen in Dublin

Berufsschüler werden über ein EU-Programm gefördert

Aichacher Berufsschüler, die eine kaufmännische Ausbildung absolvieren, dürfen nach Dublin reisen. Im März 2019 dürfen sie in der irischen Hauptstadt einen dreiwöchigen Aufenthalt absolvieren. Möglich macht das das Programm Erasmus+ der Europäischen Union.

Dieses Programm fördert Mobilität in der Berufsbildung. Dadurch ist eine Auslandsausbildung für Schüler der Beruflichen Schulen Wittelsbacher Land möglich. Dort war die Freude laut einer Mitteilung groß, als jüngst Schulleiter Gerhard Kestner die Nachricht der Nationalen Agentur erhielt, dass der umfangreiche Förderantrag der Schule bewilligt worden sei. Unter Federführung der Koordinatoren Simone Sili und Dominic Seldt hatte die Schule den umfangreich begründeten Förderantrag für das EU-Bildungsprogramm erstellt. Davon profitieren die Berufsschüler in der kaufmännischen Ausbildung. Die Aichacher Schüler können nun einen auf Kaufleute maßgeschneiderten Business-Kurs in Dublin absolvieren.

Als Zuschuss stehen 30000 Euro für das Projekt „Hintergründe der irischen Geschäftswelt und Kultur“ zur Verfügung. Mit dem Alpha College ist bereits ein Projektpartner in Dublin gefunden.

Zur Organisation einer Zusammenarbeit hatten die koordinierenden Lehrkräfte diese berufsbildende Schule bereits im vergangenen November besucht. Geplant ist das Projekt im März 2019 am Alpha College. Die Unterkunft erfolgt in Gastfamilien.(AN)

