Kegelclub: So feiern die Vereinsmitglieder das 100-Jährige

1975 fand das Pokalturnier des Pöttmeser Kegelclubs im Gasthaus Neue Post in Pöttmes statt. Die Einnahmen gingen an den Förderverein des Altenheims Pöttmes: (von links) Pfarrer Gottfried Settele, Bürgermeister Karl Hofmann, Johann Baierl, Vorsitzender des Kegelclub Pöttmes und Anton Lintner, Gewinner des Pokalturniers.

Bei der Gründung des Kegelclubs Pöttmes war das Kegeln noch ein Freiluftvergnügen. Jetzt feiert der Verein sein 100-jähriges Bestehen. An vier Tagen wartet ein abwechslungsreiches Programm auf die Sportler und ihre Gäste.

Von Vicky Jeanty

Die Kugel rollt in Pöttmes von Donnerstag, 30. Mai, bis Sonntag, 2. Juni: Der Kegelclub Pöttmes feiert seinen 100. Geburtstag mit sportlichen Einlagen und geselligen Veranstaltungen. Nebst diversen Männer- und Frauenturnieren mit Teilnehmern aus unterschiedlichen Ligen sorgen eine Rockparty und der Festabend mit den Brugger Buam für fetzige Unterhaltung.

Längst vorbei sind die Zeiten, in denen die Pöttmeser Kegelfreunde im Gründungsjahr 1919 auf einer hölzernen Freiluftbahn die Kugel ins Rollen brachten. Entlang der Bachgasse im Garten des Gasthauses Garaus – dort, wo heute das Hotel Reidinger steht – war die erste Bahn im Freien angelegt, auf der bis zum Kriegsausbruch gekegelt wurde. Das einzig verbriefte Dokument aus diesen Zeiten ist eine 1923 von Adolf Schlaegel gedruckte Einladung zur Standartenweihe, die mit einem Festprogramm gefeiert wurde.

Kegelclub: Vereinsleben kam während des Zweiten Weltkriegs zum Erliegen

Das Vereinsleben kam während des Zweiten Weltkrieges völlig zum Erliegen und erlebte erst 1948 eine Renaissance. Eine ganze Reihe begeisterter Kegler – darunter klingende Pöttmeser Familiennamen wie Kammerer, Kaltenstadler, Käufl, Veit, Lang, Gail, Dallinger, Schlicker und andere – gründeten den Kegelclub mit dem deklarierten Ziel, den Kegelsport und die gesellige Unterhaltung aufrechtzuerhalten. Ausdrücklich wollte man auch die Jugend für den Kegelsport gewinnen.

Das Bräustüberl diente als Vereinslokal, in dem zur Faschingszeit eigene Veranstaltungen stattfanden. Die galten als kleines Trostpflaster für die Frauen der kegelnden Mannsbilder, die gerade an den Sommerabenden lieber die Kugel schoben als zu Hause bei der Familie zu bleiben. Diese Kegelveranstaltungen im Freien waren eine echte Gaudi und dauerten dank Tanz, Blaskapelle und Bier oft bis in die frühen Morgenstunden. Das betraf vor allem die beliebte „Schlösslkeller-Holzbahn“ am Kellerberg auf dem Grundstück von Baron Sebastian von Gumppenberg. 1962 benötigte der Baron das Gelände am Eiskeller für eigene Zwecke. Das bedeutete das Aus für das Freiluftkegeln.

Pöttmes: Unüberwindbare Unstimmigkeiten zwischen Kegler und Wirt

Die Kegler suchten eine wetterfeste Bleibe. Im Winter nutzten sie kurzzeitig die Bahn im Bräustüberl. Das war zwar urig, die Bahnlänge entsprach aber eigentlich nicht der Norm. Die zwei Bundeskegelbahnen, die 1963 mit Einwilligung des Garaus-Wirtes in einem eigenen Gebäude auf dessen Grundstück installiert wurden, gab man nach gut einem Jahr wieder auf.

Grund waren unüberwindbare Unstimmigkeiten zwischen Kegler und Wirt. Die „heimatlosen“ Pöttmeser Kegler wichen zwischenzeitlich ins Turamichele nach Augsburg aus. Das erübrigte sich, als 1967 zwei neue Kellerbahnen im Untergeschoss des Gasthauses Neue Post in Betrieb genommen werden konnten.

Die 1970er-Jahre ließen sich gut an. Die Mitgliederzahlen stiegen. Zwischen 1974 und 1980 wurden drei Sportkeglermannschaften gegründet, 1981 folgte eine Unterabteilung der Stockschützen. Um 1997 zählte der Verein bis zu 19 Jugendliche, die sich auf eine A- und B-Mannschaft verteilten und die eigens von Jugendwarten betreut wurden.

Die sportlichen Erfolge der einzelnen Mannschaften und die Klassenaufstiege stellten zunehmend hohe Anforderungen an die Kegler und beflügelten den Wunsch nach einem eigenen Vereinsheim. Nach längerem Vorlauf erfolgte im März 2000 der Spatenstich am Galgenfeld. Im Juni 2001 wurde das Haus mit vier vollautomatischen Bahnen dank umfangreicher Eigenleistungen der Vereinsmitglieder und zahlreicher Helfer eingeweiht.

In der Chronik nachzulesen sind sämtliche sportliche Erfolge und Rangplätze der einzelnen Mannschaften in den jeweiligen Ligen. Von den derzeit fünf Herrenmannschaften spielt Pöttmes I in der Kreisliga Nord. Für Aufsehen sorgten die sechs talentierten und motivierten Damen, als sie im April 2013 kurzzeitig den Aufstieg in die Bayernliga schafften. Derzeit spielen sie in der Landesliga Süd und erlebten, wie die Herren, im Lauf der Jahre ein abwechslungsreiches Auf- und Absteigen in die Ligen und Klassen.

Der Nachwuchs fehlt

Was fehlt, ist die Jugend. Die meisten aktiven Kegler sind seit vielen Jahren im Verein, Neuzugänge sind selten. Dabei zählt der Verein in seinen Reihen etliche herausragende Talente, von denen gleich mehrere Hammerl heißen. Line Hammerl, die Tochter des langjährigen und jetzigen Vorsitzenden Werner Hammerl, war bayerische Meisterin und mehrfach schwäbische Meisterin. Wie auch ihr Onkel Hardy Hammerl, der regelmäßig erste Plätze erkegelt und mit der Seniorenmannschaft Siege einfährt.

Der gesellige Aspekt kommt bei den Keglern nicht zu kurz. Die Gaststube im Kegelclubheim ist an mehreren Wochentagen geöffnet. Die Kegler beteiligen sich am Marktfest, im Rahmen des gemeindlichen Ferienprogramms bieten sie Schnupperkurse für Kinder an und richten diverse Kegelmeisterschaften aus. Auf Wunsch kann man die Bahnen im Vereinsheim auch privat anmieten.