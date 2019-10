vor 41 Min.

Kehrmaschine bringt Mann zu Fall

63-Jähriger übersieht Motorradfahrer in Obergriesbach

Ein Mann hat am Dienstag in Obergriesbach mit seiner Straßenkehrmaschine einen Motorradfahrer zu Fall gebracht. Er war gegen 18.15 Uhr auf der Straße „Am Weiher“ in Richtung AIC 10 unterwegs. Wegen eines am Straßenrand geparkten Autos hielt der 63-Jährige, bis der Gegenverkehr das Weiterfahren zuließ. Vorher aber musste er rangieren und setzte zurück. Laut Polizei übersah er den hinter ihm wartenden Mann auf dem Motorrad und fuhr ihn an. Der 67-jährige Motorradfahrer stürzte und zog sich Prellungen zu. Er musste sich in ärztliche Behandlung begeben. Es entstand ein Schaden von circa 4000 Euro. (nsi)

