Kein Geld von der Gemeinde, aber Rat und Hilfe für Sportverein Baar

Plus Der Baarer Sportverein bittet die Gemeinde wegen der Corona-Pandemie um finanzielle Unterstützung. Doch die Gemeinde kann nicht aushelfen. Wie sie das begründet.

Von Stefanie Brand

Der Antrag des Baarer Sportvereins (SV) auf einen gemeindlichen Zuschuss wegen finanzieller Einbußen durch die Corona-Pandemie brachte die Mitglieder des Gemeinderates in eine gehörige Zwickmühle.

Einerseits wollte keiner der Räte den Verein im Regen stehen lassen, andererseits ging aus dem Zuschussantrag nichts darüber hervor, wie groß das Defizit des SV ausgefallen ist. Und dann war da noch die kommunale Haushaltslage, die keinen Zuschuss seitens der Gemeinde zulässt. Final lehnten elf der anwesenden Gemeinderäte den Zuschussantrag ab; Josef Reiter stimmte für die Bezuschussung, forderte aber klare Zahlen zur Unterdeckung.

Bürgermeister und Vereinsbeauftragter wollen sich mit SV zusammensetzen

Obwohl die Räte den Zuschuss für den SV ablehnten, ließen sie die Sportler nicht im Regen stehen. Baars Bürgermeister Roman Pekis und Vereinsbeauftragter Florian Beutlrock wollten sich mit dem SV-Vorsitzenden Wolfgang Schmid zusammensetzen. Sie wollen dabei helfen, die Tipps umzusetzen, die die Verwaltungsgemeinschaft (VG) Pöttmes bereits zusammengetragen hat.

Seitens der VG hieß es, der Verein habe nicht alle Möglichkeiten genutzt. So habe der Verein etwa Fälligkeiten zu früh beglichen und weder die Gewerbesteuerherabsetzung noch die Stundung beantragt. Zudem solle sich der Verein um Fördergelder seitens der Regierung bemühen oder über Mitgliederbeiträge versuchen, die Verluste zu kompensieren. Diese entstehen dem Verein durch den Ausfall des Brauereifestes, der Heimspiele und voraussichtlich auch des Weiberballs 2021.

Dieter Zach: Gemeinde soll alle Vereine in Corona-Schieflage unterstützen

Bleibt auch danach ein Defizit übrig, könne man weiter reden, so der Tenor einiger Räte. Ob es dann – nach Ausschöpfung anderer Finanztöpfe – Geld für den SV geben wird, dazu gab es Diskussionen im Gremium. Denn Reiter, der dem Zuschussantrag zustimmte, hätte sich gewünscht, dass es zur Absage des Antrags ein Signal an den Verein gibt – dass die Gemeinde im Falle des Falles hinter ihm stünde. Doris Niklas fürchtete darum, mit einer Unterstützung für den SV einen „Präzedenzfall“ zu schaffen, sprach sich gegen das pauschale Hilfsversprechen an die Baarer Vereine aus, das sie als „Freifahrtschein“ bezeichnete, und erklärte: „Es tut mir ja auch leid, aber wir sind auch gebeutelt, und wir können es uns finanziell einfach nicht erlauben.“

Dieter Zach pochte hingegen auf die Umsetzung der Worte, die die Politiker seit der Corona-Krise so oft verwenden: „Niemand bleibt auf der Strecke.“ Zach forderte, dass die Gemeinde alle Vereine unterstützen müsse, die aufgrund der Corona-Pandemie in eine Schieflage geraten sind und alle anderen Optionen ausgeschöpft haben. Vitus Riedl betonte, dass für einen Corona-Antrag eine einfache Kostenaufstellung nicht reiche. Der Verein müsse durchaus die „Hosen runterlassen“. Das Defizit klar aufzuzeigen und alle Maßnahmen auszuschöpfen, sei hierfür zwingend nötig.

Baarer Kämmerin zu Vorhaben im Gemeinderat :„Ich bin fassungslos“

Sandy Lichtblau, die Kämmerin der VG, meldete sich während der Diskussion zu Wort. Sie sagte: „Ich bin fassungslos.“ Mit Blick auf die Finanzen der Gemeinde in den nächsten Jahren sei der Ansatz, den Vereinen helfen zu wollen, zwar inhaltlich verständlich, aber nicht umsetzbar. Trotz „vorläufiger Haushaltsführung“ hat die Kämmerin nach eigenen Angaben die Gelder für die Anschaffungen für die Mini-Kita bereits freigegeben, damit Anfang 2021 losgelegt werden könne. Laut bayerischer Gemeindeordnung darf eine Kommune im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung finanzielle Leistungen erbringen, um ihre Pflichtaufgaben zu erledigen und notwendige Aufgaben fortzuführen. Doch Lichtblau machte deutlich: Spricht sich der Gemeinderat für eine pauschale Hilfe für alle Vereine aus, „stoppe ich die Freigabe für die Ausgaben für die Mini-Kita“.

