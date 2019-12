vor 24 Min.

Kein „Glashaus“ am Tandlmarkt

Verwaltungsgebäude bekommt Lochfassade

Große Fenster statt Komplettverglasung: Eine sogenannte Lochfassade bekommt in Aichach der Erweiterungsbau des Verwaltungsgebäudes am Tandlmarkt. Auf diese Veränderung der Außenansicht einigte sich der Aichacher Stadtrat jetzt nach ausgiebiger Diskussion mehrheitlich in der Weihnachtssitzung.

Diskutiert wurde nicht nur über die Optik, sondern vor allem über die Kostenberechnung der Schrammel Architekten. Diese liegt mit rund 6,5 Millionen Euro deutlich über der Schätzung vom Januar (rund 5,4 Millionen Euro). Die Architekten führten dafür mehrere Gründe ins Feld. Die Freie Wählergemeinschaft (FWG) scheiterte aber mit ihrem Versuch, weitere Einsparpotenziale zu suchen oder zum Beispiel auf eine Etage für die Erweiterung zu verzichten. Die Architekten arbeiten nun die Planung weiter aus. Baubeginn soll nach der Landesausstellung im Herbst 2020 sein, die Fertigstellung soll Ende 2022 sein. (bac)

