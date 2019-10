09.10.2019

Kein Ja-Wort im Sisi-Schloss

Grünen-Antrag scheitert. Trauungen nur im Standesamt

Wenn es nach den Grünen gegangen wäre, dann könnten Hochzeitspaare sich auch im Sisi-Schloss, in Schloss Blumenthal und am Burgplatz Oberwittelsbach das Ja-Wort geben. So, wie es in Friedberg im Schloss möglich ist. Von Ordnungsamtsleiter Manfred Listl gab es für diesen Antrag im Aichacher Verwaltungs- und Finanzausschuss aber eine klare Absage.

Grundsätzlich ist es möglich, Räume außerhalb der Amtsräume für Trauungen zu widmen. Bei den vorgeschlagenen Orten sieht Listl aber zu hohe Hürden. Hotels und Gaststätten sind laut Listl kritisch zu sehen, weil sonst alle Gaststätten sich darauf berufen könnten. Schloss Blumenthal schied deswegen aus. Am Burgplatz stehe kein gewidmeter Raum zur Verfügung, falls es regnet. Und das Sisi-Schloss sei nicht barrierefrei, im Erdgeschoss sei kein geeigneter Raum vorhanden und das Schloss außerdem wegen Sonderausstellungen und anderen Veranstaltungen nur selten nutzbar.

Dazu kommen laut Listl der zusätzliche Personal- und Organisationsaufwand und der Fakt, dass die Auslastung des neuen Trausaales, der in der Erweiterung des Verwaltungsgebäudes entsteht, sinken würde. Die Trauungen würden teurer. Im neuen Trausaal, so Listl, seien aber die ebenfalls vorgeschlagenen Candlelight-Trauungen möglich. Bürgermeister Klaus Habermann wies darauf hin, dass Trauungen auch am Samstag oder am Feiertag möglich sind, „aber alles geht halt nicht“. Für Marion Zott war das eine Frage des Wollens. (bac)

