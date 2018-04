00:37 Uhr

Kein Theater im Herbst in Reicherstein?

Oberland-Theatergruppe sucht neuen Spielleiter. Doch die bewährten Kräfte in den eigenen Reihen winken ab

Von Wilhelm Wagner

Wird im Herbst in Reicherstein wieder Theater gespielt? Das ist derzeit fraglich. Denn die in dem Pöttmeser Ortsteil beheimatete Oberland-Theatergruppe sucht einen Spielleiter. Die Termine mit Gastwirt Johann Brummer sind eigentlich bereits festgezurrt. Dennoch ist die neue Spielzeit keinesfalls in trockenen Tüchern. Es mangelt wieder einmal an der Regie.

Der Verein hat zwar bewährte Kräfte in den eigenen Reihen, die allesamt nicht nur Erfahrung, sondern auch erfolgreiche Inszenierungen vorweisen können. Aber die haben erst einmal abgewunken. Da sich auch bei der Versammlung kein Spielleiter beziehungsweise keine Spielleiterin fand, ist momentan alles offen. Mit dem neuen Regisseur steht und fällt auch die vorgesehene Saisoneröffnungsfeier, bis zu deren Termin für die Vorsitzende und ihr Team noch viel Hintergrundarbeit nötig ist.

Dabei lief das vergangene Jahr für den Verein sehr erfolgreich. Vorsitzende Raphaela Strobl berichtete bei der Versammlung vor 33 Anwesenden im Nebenzimmer des Landgasthofs Brummer, dass die Mitgliederzahl auf 81 gestiegen ist. Gut liefen vor allem die acht Aufführungen von „Da Rauberpfaff“ von Peter Landstorfer: 1200 Zuschauer kamen. Nach der harten Vorbereitungsphase und den gelungenen Aufführungen gab es für die Aktiven auf und hinter der Bühne eine zünftige Nachfeier.

Um den eigenen Horizont zu erweitern und neue Eindrücke und Anregungen zu gewinnen, wurden sowohl die Theatertage in Aichach als auch Aufführungen in Steppberg, Holzheim und Grimolzhausen besucht.

Der schon im Gründungsjahr eingerichtete Nikolausdienst ist bei Familien nach wie vor gefragt. Im Dezember waren fünf Teams zu Hausbesuchen unterwegs. Ein Familienausflug in den Bayernpark gehörte ebenso zum Vorjahresprogramm wie das mit den Edelweiß-Schützen organisierte Kaltwassergrillen, dessen Erlös an den Verein zur Familiennachsorge Elisa in Neuburg ging.

Welche Ausgaben für die Theateraufführungen zu leisten waren, war von Schatzmeisterin Franziska Brummer zu erfahren. Im neuen Vereinsjahr ist ein Besuch einer Freilichtaufführung in Schiltberg fest geplant; ein Termin steht noch nicht fest. Abschließend wies Strobl auf eine Mitteilung des Landratsamtes hin, wonach an den stillen Tagen Theateraufführungen nicht erlaubt sind.