Keine Erhöhung, aber mehr Geld: So viel bekommen die Aichacher Stadträte

Plus Der Aichacher Stadtrat beschließt seine Entschädigungen. Sie werden zwar nicht erhöht, steigen aber trotzdem. Zwei Änderungsanträge scheitern.

Von Claudia Bammer

Die Stadträte in Aichach bekommen in dieser Amtsperiode mehr Geld. Die Beträge an sich wurden zwar nicht erhöht, so Bürgermeister Klaus Habermann. Höher sind sie trotzdem. Das liegt daran, dass die Entschädigungen jährlich an die Steigerungsraten der Beamtengehälter im Laufe der Legislaturperiode angepasst werden. Die neuen Beträge beschloss der Stadtrat am Donnerstagabend.

So steigt die monatliche Aufwandsentschädigung von 160 auf 180 Euro und das Sitzungsgeld, das für Stadtrats-, Ausschuss- und Fraktionssitzungen gezahlt wird, von 60 auf 67 Euro. Referenten bekommen statt 73 nun 82 Euro im Monat, Fraktionsvorsitzende 123 statt 110 Euro sowie für jedes Fraktionsmitglied neun statt acht Euro.

Geld für die Fraktionen

Unverändert bleiben die weiteren Entschädigungen. In Fraktionen mit mehr als fünf Mitgliedern bekommt auch der stellvertretende Vorsitzende 50 Euro, für ihren Geschäftsbetrieb bekommen die Fraktionen 100 Euro monatlich plus 15 Euro für jedes Mitglied. Das Sitzungsgeld für die Rechnungsprüfung bleibt bei 50 Euro pro halbem Tag.

Stadträte, die als Arbeitnehmer Verdienstausfall haben, können dafür Ersatz beantragen. Neu ist, dass nun auch Ersatz für Kinderbetreuung beantragt werden kann.

FWG will Sitzungsgeld spenden

Während der Finanzausschuss diese Regelungen einstimmig empfohlen hatte, stellte die FWG im Stadtrat zwei Änderungsanträge. Sie wollte, dass für den Monat August keine Aufwandsentschädigung gezahlt wird und dass die Stadträte ihre Sitzungsgelder für die Monate Januar bis Februar wegen der Corona-Pandemie für wohltätige Zwecke spenden.

Habermann sagte dazu, ein Verzicht sei möglich, sie in der Satzung in eine Spende umzuwandeln, nicht. Mit 20:7 wurde die Satzung unverändert beschlossen. Hauptamtsleiterin Aurelija Igel sagte zu, die Zahlung der Aufwandsentschädigung für August zu prüfen.

Mehr Stellen in der Stadtverwaltung

In nicht öffentlicher Sitzung hatte der Stadtrat über den Stellenplan 2021 diskutiert, im öffentlichen Teil wurde er zustimmend zur Kenntnis genommen. Allerdings mit sechs Gegenstimmen. Er umfasst neun Stellen für Beamte (wie 2020), 186,45 für Angestellte (derzeit 175,94) und 102,71 für Angestellte im Sozial- und Erziehungsdienst (derzeit 100,71) sowie zehn Auszubildende.

Marc Sturm (FWG) merkte kritisch an, die Steigerung jenseits der Kinderbetreuung sei zu groß. 2018 seien es etwas mehr als 160 Stellen gewesen, 2020, als für die Landesausstellung mehr Personal benötigt wurde, 194,5. 2021 sollen es 186 Stellen sein. Sturm: "Wir bleiben auf zwei Dritteln der Mehrung sitzen." Sein Fraktionskollege Lothar Bahn hätte mit Blick auf Corona "gern mit spitzem Stift" nochmals den Stellenplan durchforstet.

Kristina Kolb-Djoka (SPD) sagte, die Stadt sei beim Personal schon "jahrelang auf Kante", die Aufgaben seien aber mehr geworden. Helmut Beck (CSU) war mit dem Stellenplan einverstanden, "so wie er vorliegt". Bürgermeister Klaus Habermann betonte, der Stellenplan sei nur der Rahmen. Über jede tatsächliche Stellenbesetzung entscheide der Stadtrat.

