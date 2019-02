09:05 Uhr

Kennzeichen AIC-HH-88: Die Reaktionen erschrecken

Der Fehler der Zulassungsstelle in Aichach mit einem Nazi-Code auf einem Nummernschild und unsere Berichterstattung schlägt hohe Wellen. Das sollte man beachten.

Von Christian Lichtenstern

Wissen Sie, für was „GD 3345“ in rechten Kreisen steht? Keine Sorge, das muss man nicht wissen: „Groß Deutschland von 1933 bis 1945“. Auch die Zahlenfolge 311 als Chiffre für den Klu Klux Klan (drei Mal der elfte Buchstabe im Alphabet) ist nicht gerade geläufig. Und irgendwann findet sich bei gezielter Suche nahezu für jede Kombination aus Buchstaben und Zahlen auf einem KFZ-Kennzeichen eine Interpretation oder Deutung mit nationalsozialistischem Hintergrund. Dass die Buchstaben-Doppel KZ, NS, HJ, SA, SS auf deutschen Nummernschildern verboten sind, sollte dagegen jedem einleuchten, der in diesem Land aufgewachsen ist oder einige Zeit hier lebt. Auch „HH – 88“ ist einschlägig bekannt als Code für „Heil Hitler“. Der Zulassungsstelle im Landratsamt ist ein Fehler unterlaufen. Diese eigentlich gesperrte Kombination wurde herausgegeben, weil das Computersystem eine Panne hatte und sich offensichtlich weder Mitarbeiter noch Fahrzeughalter Gedanken gemacht haben. Das ist ärgerlich, aber Fehler passieren. Er wurde korrigiert und es gab laut Landratsamt keinerlei politischen Hintergrund.

Kommentar: Die Geschichte sollte man nicht vergessen

Der Vorfall hat in dieser Woche hohe Wellen geschlagen. Unsere Berichterstattung wurde vor allem in Sozialen Medien aufgegriffen, kommentiert, bewertet und ein Teil dieser Beiträge ist nicht ärgerlich, er ist erschreckend. Nahezu zeitgleich zum Holocaust-Gedenktag, bei dem rund sechs Millionen ermordeter Juden gedacht wird, äußern sich Menschen in einer geschichtsvergessenen Art und Weise, die einen erschüttert. Schätzungsweise 80 Millionen Menschen sind im und durch den Zweiten Weltkrieg ums Leben gekommen. Drei Generationen später weiß offenbar ein Teil der Bevölkerung nicht, was in diesem Land passiert ist – trotz Geschichtsunterricht. Oder – noch schlimmer – sie haben kein Problem mit NS-Chiffren. Nein, das ist nicht erschreckend – das macht einem Angst.

