vor 17 Min.

Kerzen für Gemeindemitglieder

In Dasing feierten Pfarrer Justin Nambelil und Pfarrer Florian Kolbinger in der Kirche St. Martin die Osternacht. In den Bänken leuchteten Kerzen, rechts die schön verzierte Osterkerze.

In Dasing werden in der Osternacht sechs Osterkerzen aus allen Pfarreien geweiht. Eine von ihnen ist etwas ganz Besonderes

Wo sonst die Kirchgänger sitzen, leuchteten Kerzen: So feierten in Dasing Pfarrer Justin Nambelil und Pfarrer Florian Kolbinger in der Kirche St. Martin die Osternacht. Bernhard Hintermüller, der in seiner Jugend 15 Jahre Ministrant war, übernahm allein sämtliche Ministrantendienste.

Während sonst in jeder Pfarrei der Pfarreiengemeinschaft Dasing die eigene Osterkerze am Feuer entzündet wird, wurden heuer alle sechs Osterkerzen in der Osternachtsfeier in Dasing geweiht.

Eine ganz besondere Osterkerze ist wieder die Dasinger. Zum fünften Mal spendete die Familie Josef Drexl aus Heimat eine einen Meter hohe Kerze aus Bienenwachs. Gefertigt wurde sie von Pater Clemens aus der Abtei Schweiklberg bei Vilshofen. Zehn bis zwölf Tage, in denen die Kerze immer wieder in reines Bienenwachs getaucht wird, dauert es, eine solche Kerze herzustellen. Verziert wurde sie von der Dasinger Kerzenziehermeisterin Sonja Loibl. Zu sehen ist sie in der Kirche. Diese ist derzeit wie alle Kirchen der Pfarreiengemeinschaft immer tagsüber geöffnet, damit Gläubige die Möglichkeit zum stillen Gebet haben. Um die Einhaltung der Infektionsschutzmaßnahmen wie Abstand halten wird dabei gebeten. Flyer und Gebetszettel liegen überall aus und können mitgenommen werden. Sie geben Anregungen zum Gebet zu Hause. Besonders begehrt war in den vergangenen Tagen das Gebet zur Speisenweihe. All das Material, das die Pfarreiengemeinschaft zur Verfügung stellt, ist auch auf der Internetseite www.pg-dasing.de zu finden. Hier gibt es auch Bilder und Impressionen aus der Osternacht. (AZ)

