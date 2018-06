18:04 Uhr

Kinder in Friedberg angesprochen: Ermittlungen laufen

Ein Unbekannter hatte in Friedberg-West zwei Schulkinder angesprochen. Nun fahndet die Polizei nach ihm. Wie ist der Stand der Ermittlungen?

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, dauern die Ermittlungen zu den Fällen, in denen ein Unbekannter in Friedberg-West Kinder angesprochen hatte, an. Dienstellenleiter Alexander Wagenpfeil berichtete, dass man weiter verstärkt Präsenz in der Gegend um die Tatorte Metzstraße und Lothringer Straße/Speyerstraße zeige. Inzwischen seien viele Hinweise eingegangen. Die werde man nun systematisch überprüfen.

Was war passiert?

Der erste Fall ereignete sich bereits am Freitag gegen 13 Uhr. Im Bereich Lothringer Straße/Speyerstraße ging der Täter auf ein sechsjähriges Mädchen zu und erzählte ihm, dass seine Mama nicht zu Hause sei. Die Sechsjährige reagierte nicht auf die Ansprache, rannte sofort weg und machte durch lautes Schreien auf sich aufmerksam. Den Unbekannten beschrieb das Mädchen als „älteren Mann“. Am Montag wurde den Beamten dann ein zweiter Vorfall angezeigt. Wie Wagenpfeil berichtet, habe ein Mann gegen 12.45 Uhr einem siebenjährigen Jungen in der Metzstraße Süßigkeiten angeboten, als dieser von seiner Schule in Hochzoll auf dem Weg nach Hause war. Anschließend stieg der Mann in einen schwarzen Pkw, der von einer bisher ebenfalls unbekannten Frau gesteuert wurde, und fuhr davon. Laut Polizei beschrieb der Siebenjährige den Täter als etwa 45 Jahre alt mit grau-schwarzen Haaren und einem Oberlippenbart. Der Mann habe einen leichten Bauchansatz. Bekleidet gewesen sei er mit einer kurzen Jeanshose und Sandalen.

Was können Eltern tun?

Eltern rät die Polizei, Kinder sachlich über die Vorfälle aufzuklären. Auf keinen Fall solle man ihnen Angst machen. „Sie sollten lernen, Nein zu sagen, wenn ihnen Fremde Süßigkeiten anbieten oder sie auffordern, in ihr Auto zu steigen“, so der Beamte. „Das Mädchen hat vorbildlich reagiert, als es davonrannte und laut geschrien hat“, ergänzt er. „Wenn möglich, die Kinder in Gruppen von der Schule nach Hause gehen lassen“, so Wagenpfeil. „Und im Notfall unbedingt die 110 wählen.“ Auch das könne man mit den Kindern üben.

Zeugenhinweise

Zeugen können sich unter 0821/3231710 bei der Polizei Friedberg melden.

