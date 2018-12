vor 42 Min.

Kinder lieber ermutigen

KJF bietet Eltern Erziehungsseminar an

Mit Humor und Aha-Erlebnissen verbinden die Teilnehmer das Elternseminar „Ermutigende Erziehung“, das die KJF Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung Aichach-Friedberg wieder ab Dienstag, 15. Januar, in den Räumen des Städtischen Kindergartens Kunterbunt in der Schulstraße 2A in Aichach anbietet. Er findet jeweils am Dienstagabend von 19.30 bis 21.30 Uhr statt.

Sozialpädagogin und Seminarleiterin Renate Rodler von der KJF erklärt: „Viele Eltern erleben, dass sie mit Druck, Belehrungen und Schimpfen nicht so viel Gutes erreichen“. An zehn Abenden vermittelt sie auf der Grundlage der Individualpsychologie Elemente und Methoden einer ermutigenden Erziehungshaltung und erprobt sie mit den Eltern alltagsnah. Informationen und Anmeldung beim Kindergarten Kunterbunt, Telefon 08251/ 827473 und bei der KJF Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung, Telefon 08251/ 204040. (AN)

