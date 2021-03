14:57 Uhr

Kinder setzen Mülleimer in Karlsfeld in Brand

Zwei Mädchen zünden Papiertücher in einem Mülleimer des Aldi-Marktes in Karlsfeld an. Eine Angestellte des Discounters greift ein.

Zu einem kleinen Brand ist es am Mittwoch am Aldi-Markt an der Wögerwiese in Karlsfeld (Landkreis Dachau) gekommen. Wie die Polizei berichtet, zündeten dort eine Zwölfjährige und eine Elfjährige Papiertücher im Mülleimer des Supermarktes an. Eine Angestellte des Supermarktes konnte den Brand schnell löschen.

Es entstand kein nennenswerter Sachschaden

Zwar wurde die Feuerwehr Karlsfeld verständigt, aber sie musste nicht mehr eingreifen. Bei dem Brand entstand kein nennenswerter Sachschaden. Die zwei Mädchen wurden im Anschluss von Beamten der Polizeiinspektion Dachau an die Eltern übergeben. (kneit)

