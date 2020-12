vor 33 Min.

Kinder staunen in Hollenbach über ein besonderes Winterfenster

Plus Elektromeister Anton Baur hat eine märchenhafte Modelllandschaft in einem Fenster in Hollenbach aufgebaut. Per Knopfdruck beginnt die Szenerie zu leben.

Von Alice Lauria

Anton Baur, Elektromeister aus Hollenbach, hat für die Kinder in seiner Heimatgemeinde eine liebevoll gestaltete Bereicherung in dieser gezwungenermaßen so ruhigen Corona-Vorweihnachtszeit geschaffen. Ein direkt an der Straße gelegenes Fenster an einem Nebengebäude seines Anwesens an der Mainbacher Straße hat der 59-Jährige fantasievoll weihnachtlich geschmückt und in eine bunte märchenhafte Winterlandschaft verwandelt.

Bereits im vergangenen Jahr hatte Anton Baur im Baumarkt einige Figuren und Elemente gesehen, mit denen sich solche Modelllandschaften verwirklichen lassen. Allerdings entschied er sich damals wegen des sehr hohen Preises vorerst gegen den Kauf. Als allerdings im Oktober dieselben Kleinteile, diesmal allerdings im Angebot, im Sortiment auftauchten, schlug der Hobbybastler kurzerhand zu.

Elektromeister Anton Baur hat eine märchenhafte Modelllandschaft in einem Fenster in Hollenbach aufgebaut. Video: Alice Lauria

Anton Baur will die Wunderwelt nicht in seinem Keller verstecken

Baur spielte kurz mit dem Gedanken, den weihnachtlichen Nordpol genau wie seine Modelleisenbahn im heimischen Keller aufzubauen, empfand es dann aber als schade, wenn nur er alleine sich daran erfreuen könnte. Und so nahm die Idee eines weihnachtlichen Fensters an der Straße Gestalt an, damit sich Familien mit Kindern beim Vorbeigehen daran erfreuen können.

Im Weihnachtsfenster von Anton Baur in Hollenbach "leben" viele Elemente

Der Kasten für das gut ein Quadratmeter Winterwunderland war schnell gezimmert, die Felsenlandschaft aus bemaltem Bauschaum zügig modelliert. Jedes kleine animierte Element in der Landschaft hat seinen eigenen Stromkreis.

Jeder davon musste einzeln angeschlossen werden, sodass auf Knopfdruck nicht nur circa zwei Minuten lang "Jingle Bells" ertönt und sich die Eisenbahn aus ihrem Tunnel heraus bewegt, sondern sich auch all die restlichen Elemente in Bewegung setzen. Auf diese Weise entsteht, so oft die Kinder außen den Schalter betätigen, ein buntes, fröhliches Treiben mit viel Liebe zum Detail.

Diese liebevoll gestaltete und auf Knopfdruck animierte Fenster lockt zur Zeit und bestimmt noch bis zum 6. Januar Kinder aus Hollenbach an, um der Eisenbahn zuzusehen und den weihnachtlichen Klängen zu lauschen. Bild: Alice Lauria

Baur sagt: "Kinder lieben es, auf Knöpfe zu drücken." Er weiß von Familien, in denen die Kinder ihre Eltern "dreimal die Woche" praktisch nötigen, zum Fenster zu gehen, um wieder und wieder auf den Knopf zu drücken und der Eisenbahn und dem Nikolaus bei ihrem Tanz zuzusehen. Sogar eine ganz Schulklasse kam mit ihrer Lehrerin kürzlich, um das Fenster zu bewundern.

Die Wunderwelt im Hollenbacher Weihnachtsfenster hat viele Fans

Natürlich möchte Baur Menschenansammlungen vor seinem Haus vermeiden. Aber weil das Fenster sicher noch bis Hl. Drei König zu bestaunen sein wird, und es sowohl tagsüber als auch beleuchtet am Abend ein besonderes Erlebnis für Kinder ist, bleibt sicher allen Interessierten genug Zeit, sich diese wirklich schöne, weihnachtliche Idee noch ganz entspannt bei einem Spaziergang anzusehen.

Baurs Idee hat schon viele Fans gewonnen. Bei ihm kam auch schon der Hinweis an, dass neben dem animierten Fenster jeweils links und rechts noch ein weiteres Fenster an seinem Haus zur Verfügung stünden. Sollten da womöglich noch weitere Weihnachtswelten dazu kommen?

