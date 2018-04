09:04 Uhr

Kinderbecken im Aichacher Freibad bekommt Sonnensegel

Ab 1. Mai ist das Aichacher Freibad geöffnet. Der große Parkplatz an der Franz-Beck-Straße wird für die Badegäste zur Verfügung stehen.

Von Erich Echter

Die Temperaturen klettern derzeit nach oben. Bürgermeister Klaus Habermann war sich daher beim Pressetermin im Freibad in Aichach sicher: „Die Badelaune ist im Steigen.“ Zur Eröffnung am Dienstag, 1. Mai, sind bis zu 30 Grad Celsius prognostiziert. Das Hallenbad an der Realschule ist letztmals am Sonntag, 29. April, geöffnet.

Bevor im Freibad die Becken den Bade- und Schwimmfreudigen gehören, sind vom Bauhof noch einige Handgriffe zu erledigen, wie Bademeisterin Sophie Festl wissen ließ. Habermann ergänzte: „Der Stadtrat hat heuer auch das geforderte Sonnensegel am Kinderbecken genehmigt, das demnächst installiert wird.“ Nun hoffen Habermann, Freibadreferent Hermann Langer, Sophie Festl und Julia Höger von der Stadtverwaltung auf das richtige Freibadwetter und eine gute Saison. 2017 besuchten über 40000 Menschen das Aichacher Freibad. Über 300000 Euro betrug das Defizit. Wie Habermann von einer Fachtagung der Bürgermeister berichtete, wollen viele Kommunen ihre sanierungsbedürftigen Freibäder schließen. Habermann sieht das als Manko. „Die Kinder lernen nicht mehr schwimmen“, befürchtete er. Das sei aber sehr wichtig. Der Bürgermeister verwies dazu auf das Angebot der Aichacher Wasserwacht, die im Frühjahr und Herbst im Hallenbad der Realschule Schwimmkurse anbietet.

Auch Freibadreferent Hermann Langer appellierte an die Eltern, ihre Kinder die Teilnahme am Schwimmkurs zu ermöglichen. Schwimmen zu können, sei eine Lebensversicherung, betonte er. Badeunfälle könnten so vermieden werden.

Geöffnet ist das Freibad wie folgt: von Mai bis August täglich von 9 bis 20 Uhr, im September bis Schulanfang von 9 bis 19.30 Uhr. Bei schlechtem Wetter – Tageshöchsttemperatur unter 20 Grad Celsius – ist von 14 bis 20 Uhr geöffnet, im September bis 19.30 Uhr.

Eine Einschränkung des Badebetriebs ist jetzt schon bekannt: Ende Juli findet in Aichach das Bayerische Kinderturnfest statt. Dabei werden auch einige Wettkämpfe im städtischen Freibad durchgeführt. Deshalb wird das Freibad voraussichtlich am 28. Juli von 8 bis 17 Uhr und am 29. Juli von 8 bis 13 Uhr nicht für den öffentlichen Badebetrieb zur Verfügung stehen.

Wegen der Baustelle an der Einmündung der Franz-Beck-Straße in die Bahnhofstraße ist das Freibad bis August für Autofahrer nur über den Kreisverkehr an der Augsburger Straße beim Milchwerk erreichbar. Die beiden kleineren Parkplätze bei der Bahnhofstraße stehen während der Bauzeit nicht zur Verfügung. Der große Parkplatz, gleich nach den Tennisplätzen, wird für die Badbesucher zur Verfügung stehen, sagte Habermann auf Nachfrage. Das soll im Bauamt noch genau abgestimmt werden.

Saison- und Zehnerkarten sind bis 30. April, in der Stadtkasse im Rathaus erhältlich, außerdem am Sonntag, 29. April, von 9 bis 13 Uhr und am Montag, 30. April, von 14 bis 18 Uhr an der Freibadkasse.

Unverändert sind die Preise:

l Die Einzelkarte kostet für Erwachsene und Jugendliche ab 16 Jahren 3,90 Euro (ab 17 Uhr: 2,60 Euro), Ermäßigte 2,60 Euro (1,30 Euro), Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren 1,30 Euro (70 Cent). Kinder unter sechs Jahren haben in Begleitung Erwachsener freien Eintritt.

l Eine Familienkarte für zwei Erwachsene mit eigenen Kindern von sechs bis 15 Jahren kostet 9 Euro, die Mutter-Kind- oder Vater-Kind-Karte für einen Elternteil mit eigenen Kindern von sechs bis 15 Jahren kostet 5,20 Euro.

lZehnerkarten für Erwachsene und Jugendliche kosten 31 Euro, ermäßigt 21 Euro und für Kinder und Jugendliche von sechs bis 15 Jahren 10,50 Euro.

l Für eine Saisonkarte zahlen Erwachsene und Jugendliche 61,50 Euro, Ermäßigte 38,50 Euro, Kinder und Jugendliche von sechs bis 15 Jahren 19,30 Euro, Familien 98 Euro und Mütter oder Väter mit Kindern 71,50 Euro.

