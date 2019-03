vor 23 Min.

Kinderbetreuung treibt auch Reichersteiner um

Zuhörer fragen nach Plätzen für ihre Kinder und Kindergartenbus

Die Kinderbetreuung im Markt Pöttmes war auch Gegenstand einiger Nachfragen von Zuhörern bei der Bürgerversammlung im Ortsteil Reicherstein. 15 Zuhörer und sieben Mitglieder des Marktgemeinderats kamen dazu in den Landgasthof Brummer, wie Kämmerin Sandy Lichtblau auf Nachfrage mitteilte.

Eine Zuhörerin hatte von der Gemeinde einen Brief bekommen, in dem ihr empfohlen wurde, sich um einen Platz im Baarer Kindergarten zu bemühen. Die Frau wollte wissen, ob es eine Möglichkeit gebe, dass der Pöttmeser Kindergartenbus ihr Kind dorthin bringe. Bürgermeister Franz Schindele sagte, die Gemeinde sei bemüht, bis Herbst eine Lösung zu finden. Wie diese konkret aussehen könnte, ist derzeit noch offen. Schindele riet der Frau, ihr Kind in Baar einzuschreiben, da in Pöttmes – wie mehrfach berichtet – die Kinderbetreuungsplätze nicht ausreichen.

Ein Besucher fragte nach, ob auswärtige Kinder tatsächlich nicht in Pöttmeser Kinderbetreuungseinrichtungen aufgenommen werden. Schindele erläuterte, dass das seit Jahren so gehandhabt werde, da die Plätze schon für die Kinder von Ortsansässigen kaum ausreichten.

Ein weiterer Besucher monierte eine unebene Stelle gegenüber des Reichersteiner Feuerwehrhauses, wo sich der Gehweg wölbt. Die Gemeinde wird sich darum kümmern. Ein weiterer Zuhörer wollte wissen, ob die Jagdgenossenschaft einen Datenschutzbeauftragten brauche. Der Bürgermeister bat darum, das innerhalb der Jagdgenossenschaften zu klären. (nsi)

Themen Folgen