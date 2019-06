00:32 Uhr

Kinderbetreuung wird teurer

Adelzhausen beschließt Gebührenerhöhung. Eltern müssen künftig 20 Euro mehr zahlen

Von Gerlinde Drexler

Die Gebühren für die Kindertageseinrichtungen der Gemeinde Adelzhausen werden erhöht. Der Gemeinderat beschloss in der Sitzung am Mittwoch die neuen Monatsgebühren. Auch für den Waldkindergarten, der im September starten wird, legte er einen Betrag fest.

Acht feste Anmeldungen und einige Absichtserklärungen liegen laut Bürgermeister Lorenz Braun bereits für den neuen Waldkindergarten vor. „Es läuft gut an“, freute er sich und wies auf den sehr gut besuchten Schnuppertag am Wochenende hin. Den monatlichen Beitrag für eine Buchungszeit von bis zu fünf Stunden legte der Gemeinderat mit 90 Euro fest.

Um jeweils 20 Euro erhöhen sich die monatlichen Gebühren für die Kindertagesstätte und den Kindergarten. Gestaffelt nach Buchungszeit kostet die Kindertagesstätte für Krippenkinder von 170 Euro (bei drei bis vier Stunden) bis zu 230 Euro (bei neun bis zehn Stunden). Beim Kindergarten liegt der Monatsbeitrag zwischen 80 Euro (drei bis vier Stunden) und 140 Euro (neun bis zehn Stunden).

Das Essensgeld legte der Gemeinderat auf drei Euro fest. Ein Mittagessen bekommen alle Kinder in der Kindertagesstätte, für die eine Betreuung bis nach 12.30 Uhr gebucht ist. Um eine Stunde verkürzte das Gremium die Öffnungszeit der Kindertagesstätte am Freitag. Sie hat künftig nur noch bis 16 Uhr geöffnet, statt wie bisher bis 17 Uhr. Der Grund ist laut Braun, dass sich bislang nach 16 Uhr kaum noch Krippenkinder in der Einrichtung aufhalten.

Rund 750 Kubikmeter Schlamm müssen aus Teich zwei der Kläranlage geräumt werden. Die letzte Schlammräumung fand vor etwa acht Jahren statt. Der Gemeinderat vergab den Auftrag für rund 50000 Euro an die Klärschlammverwertung Wedel in Ansbach.

Dem Neubau von drei Reihenhäusern mit Garagen in der St.-Leonhard-Straße in Heretshausen stimmte der Gemeinderat zu. Ebenso wie dem Anbau an eine bestehende Werkhalle im Gewerbepark in Heretshausen. Zur Kenntnis nahm das Gremium unter anderem zwei Doppelhaushälften mit Garagen in der Dorfstraße in Heretshausen.

