vor 26 Min.

Kindergärten bekommen 20000 Euro

Sparkasse Aichach-Schrobenhausen übergibt Schecks für ihre Teilnahme an der Kindergartenolympiade

Die Kindergartenolympiade ist erneut eine Erfolgsgeschichte im Bereich der Sparkasse Aichach-Schrobenhausen. Mit einer Teilnehmerquote von 93,33 Prozent an der sogenannten Knaxiade belegte sie in Schwaben Platz eins vor den Sparkassen Donauwörth und Nördlingen. Insgesamt beteiligten sich im Geschäftsgebiet der Bank 56 Kindergärten mit 3346 Kindern. Als Spende für ihr Engagement und ihre Teilnahme erhielt jede Einrichtung nun 100 Euro. Insgesamt gab es für alle Kindergärten eine Unterstützung von 20000 Euro.

Die Vorstandsvorstandsvorsitzende der Sparkasse, Birgit Cischek, erzählte bei der Überreichung vor den Vertretern der Kindergärten im Sparkassensaal in Aichach, dass das Geldinstitut nicht allein das Kinderbewegungsprogramm „Knaxiade“ unterstützte. „Heuer hat jede Einrichtung ein Drittel der Ausschüttung des Erlöses aus dem PS-Sparen und Gewinnen erhalten“, informierte sie. Neben den Zuwendungen von 5600 Euro wegen der Teilnahme an der Knaxiade habe es zusätzlich eine Sonderspende von 14400 Euro für alle 60 Kindergärten im Geschäftsgebiet für soziale Zwecke gegeben, sagte Cischek.

Außerdem übernimmt die Sparkasse Aichach-Schrobenhausen die Teilnahmegebühren für die Knaxiade-Fortbildungsveranstaltungen. Die nächste Fortbildung in Aichach findet am 20. Januar in der Turnhalle der Grundschule Aichach Nord statt. Wie Birgit Cischek betonte, will die Bank durch ihr Engagement ihre enge Verbundenheit mit der Region bekunden.

In ihrem Statement ging die Vorstandsvorsitzende auch auf die Historie der Knaxiade ein, die einst von Turnbezirk Schwaben in Leben gerufen wurde. Sie bedankte sich besonders bei allen beteiligten Erzieherinnen für ihr Engagement. „Ohne Sie würde die Knaxiade nicht so gut laufen“, lobte Cischek. (ech)

