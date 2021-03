vor 2 Min.

Kindergarten: Der Neubau in Adelzhausen wird teurer

Die Aushubarbeiten für den neuen viergruppigen Kindergarten in Adelzhausen laufen. In der Sitzung vergab der Gemeinderat weitere Aufträge.

Plus Adelzhausen ist enttäuscht über die geringe Resonanz von Firmen auf Arbeiten für den neuen Kindergarten. Das sorgt für Diskussionen.

Von Gerlinde Drexler

Mit dem Kindergartenneubau in Adelzhausen geht es voran. Der Gemeinderat vergab in seiner jüngsten Sitzung vier weitere Aufträge. Für Diskussionen sorgte die Tatsache, dass das Architekturbüro jeweils viele Firmen angeschrieben hatte, aber nur wenige Angebote eingegangen waren.

Im Fall der Elektroarbeiten konnten von den drei Angeboten sogar zwei günstigere nicht berücksichtigt werden, weil sie nicht den Vorgaben entsprachen. Den Auftrag bekam die Firma Reichel-Elektroanlagen in Schrobenhausen für rund 316.000 Euro. Er lag unter den geplanten Kosten von 321.000 Euro.

Kita-Neubau in Adelzhausen: Einige Angebote über der Kostenschätzung

Jeweils über der Kostenschätzung lagen die günstigsten Angebote für die Gewerke Heizung, Lüftung und Sanitär. Für knapp 119.000 Euro erhielt die Firma Ulrich Gail aus Dasing den Zuschlag für die Heizungsanlage. Eingeplant waren dafür ursprünglich 107.000 Euro. Rund 10.000 Euro teurer als geplant wird die Lüftung, mit der für etwa 82.700 Euro die Firma Kalmbach in Pfaffenhofen an der Glonn beauftragt wurde. Auch für die Sanitärarbeiten muss die Gemeinde mit 126.600 Euro rund 10.000 Euro mehr als geplant ausgeben. Den Auftrag erhielt HTM Haustechnik in Augsburg.

Der Gemeinderat diskutierte, ob der Architekt künftig noch mehr Firmen anschreiben solle, um mehr Angebote zu erhalten. Oder soll das Leistungsverzeichnis allgemeiner gehalten, der Architekt mehr in die Pflicht genommen werden? Um die Mehrkosten zu kompensieren, regte Anton Schieg eine Umplanung an.

