Kindergarten: So laufen die Arbeiten am Rehlinger Neubau

Plus Der Kita-Neubau in Rehling ist fast fertig. Die Baukosten sind gestiegen. Doch der Einzug im September dürfte klappen. Worüber der Bürgermeister froh ist.

Von Josef Abt

Noch sieht es von außen nach Großbaustelle aus, zumindest was die Anzahl von Fahrzeugen der Handwerker und auch die erst halbfertige Verkleidung der Außenfassade betrifft. Doch innen ist der neue Kindergarten der Gemeinde Rehling schon sehr weit. Die Terminplanung wird voraussichtlich gehalten.

Bei einer Begehung mit Bürgermeister Christoph Aidelsburger hieß es, dass der geplante Umzugs- und Eröffnungstermin im August / September funktionieren dürfte. Es gab aber auch eine negative Nachricht: Der Neubau wird sich um 13 Prozent verteuern. Eine Ursache sind Verzögerungen und damit einhergehende Preissteigerungen. Aktuell stehen die Kosten laut Bürgermeister bei 6,4 Millionen Euro. Immerhin kann die Gemeinde kann mit einem höheren Zuschuss rechnen. Für Rehling stellt dieses Bauvorhaben die bisher größte Investition dar.

Kindergartenanmeldungen erreichen in Rehling ein Rekordniveau

Laut Bürgermeister ist für das neue Kindergartenjahr eine Rekordzahl von rund 190 Kindern gemeldet. Weiterer Zuwachs ist zu erwarten mit dem neuen Baugebiet mit rund 40 Häuser, in dem viele junge Familien wohnen werden. Bald dürften der neue Kindergarten und das bestehende Kinderhaus wieder voll sein. „Noch haben wir einen kleinen Puffer an freien Plätzen und darüber sind wir sehr froh, denn diesen Luxus haben andere Gemeinden nicht“, sagte Aidelsburger.

Im Neubau in Rehling werden sechs Gruppen untergebracht

Das neue Gebäude bietet künftig Platz für sechs Kindergartengruppen mit jeweils maximal 25 Kindern. Dazu kommen noch drei Krippengruppen und zwei Hortgruppen, die künftig alle im alten Kindergartengebäude untergebracht sind. Derzeit ist eine Hortgruppe noch in Containern bei der Grundschule einquartiert. Die Mietcontainer werden dann aufgelöst. Nachdem Umzug ins neue Haus wird das Altgebäude saniert. Im Zuge der Außenanlagen wird das gesamte Gelände angeglichen. Dabei wird der Keller des alten Gebäudes rundum freigelegt, trockengelegt und eine Wärmedämmung angebracht. Später wird abschnittsweise, Etagen für Etage für die Hort- und Krippenkinder saniert. Die Fundamentsanierungen gleich jetzt anzupacken mache Sinn. Dadurch spare man später Geld, so Aidelsburger.

Das bestehende Rehlinger Kinderhaus wird nach dem Neubau des Kindergartens saniert. Hier werden die Krippen- und Hortkinder untergebracht. Bild: Josef Abt

Der Rohbau des neuen Gebäudes ist nahezu abgeschlossen. Nur die Außenfassade mit der Holzverkleidung muss noch komplettiert werden. Innen sind Heizung, Lüftung, Installationen und Trockenbau sowie Innenputzarbeiten fertig. Teilweise waren hier an die 40 Arbeiter im Parallelbetrieb im Einsatz, „und da war richtig Leben in dem Gebäude“, erzählt Aidelsburger. Gerade sind Fliesenleger und Maler zugange, dann kommen die ersten Böden und abschließend die Einbaumöbel für Gruppenräume und Küchen. Technisch ist das Gebäude auf aktuellem Stand. So wird in jedem Gruppenraum ein eigenes Tablet installiert. So werden Personal und Eltern per App vernetzt. Informationen, wie die Erkrankung eines Kindes, können so schnell gemeldet werden.



Die Küche im neuen Kindergarten hat Potenzial für eine neue Idee

Außerdem hat der neue Kindergarten einen großen Mehrzweckraum, der mit einer Trennwand abgetrennt und auch als Turnhalle und Essensraum genutzt werden kann. Geräumig ist die integrierte Gastro-Küche mit modernster Technik. Im September wird ein neuer Koch eingestellt, da die bisherige Köchin in Rente geht. Der Gemeinde liegen schon eine Reihe von Bewerbungen vor. Derzeit werden täglich an die 120 Essen gekocht. Laut Bürgermeister wird überlegt, auch einen Service „Essen auf Rädern“ über diese Küche in der Gemeinde zu installieren. Dafür werden ehrenamtliche Helfer gesucht, die zwei- oder dreimal die Woche das Essen ausliefern, so Aidelsburger.

Auch die Gemeindebücherei Rehling kommt im Neubau unter

In dem Neubau wird auch die Gemeindebücherei einziehen. Sie zieht vom Keller der Grundschule, wo sie momentan auf 30 Quadratmeter beschränkt ist, in den nördlichen Anbau. Dort stehen ihr dann rund 100 Quadratmetern zur Verfügung. Das Leseangebot kann sie dann massiv erweitern. Auch in Sachen Parkplätzen ist wohl eine Lösung gefunden, deutete Aidelsburger an.

In Kürze sollen die Arbeiten im Umfeld der Kindergartengebäude starten. Die Planungen sind mit den beiden Leiterinnen Stefanie Herzog und Evi Lidl abgestimmt. Auch sonst waren sie mit eingebunden, angefangen von der Farbgestaltung bis hin zur Auswahl der Möbel und ganz besonders bei der Gestaltung des Geländes und der Spielgeräte im Freien. Hier soll nach Wunsch der beiden Fachfrauen möglichst viel natürlich belassen werden. So sollen ein kleiner Bachlauf und Hügelformen das Spiel im Freien spannend machen. Dazu gehört auch ein riesiger Baumstamm einer alten Pappel, die erst kürzlich an der Hörgelau gefällt wurde. Er soll als Spiel- und Kraxelobjekt dienen.

Der Bürgermeister und die Verantwortlichen des Kindergarten hoffen, dass die Eröffnung mit Kindern, Eltern und Bevölkerung gefeiert werden kann. Doch das hängst von der Entwicklung der Pandemielage ab.

