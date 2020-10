vor 1 Min.

Kinderhaus in Hollenbach wird für knapp drei Millionen Euro aufgerüstet

So sieht der Entwurf für die Erweiterung des Haus des Kindes St. Ulrich in Hollenbach aus. Architekt Anton Haberl aus Rehling erntete dafür Beifall im Gemeinderat.

Plus Im Gemeinderat Hollenbach finden die Pläne für die Erweiterung der Kindertagesstätte breite Zustimmung. Vor Baubeginn muss die Zuschussfrage geklärt werden.

Von Johann Eibl

Das Kinderhaus in Hollenbach wird erweitert. Im Gemeinderat wurden nun die Pläne vorgestellt. Sie stießen auf breite Zustimmung. Bürgermeister Franz Xaver Ziegler sprach von einem "ganz, ganz wichtigen Thema". In den vergangenen Jahren seien die Geburtenzahlen kontinuierlich gestiegen. Darum meinte er zu den Plänen, die das Haus des Kindes gleich neben dem Rathaus betreffen: "Wir haben absoluten Handlungsbedarf."

Weiter sagte Ziegler: "Wir sind genau zum richtigen Zeitpunkt dran." Der Satz bezog sich auf die zu erwartende Förderung durch den Staat. 50 Prozent standen ohnehin mehr oder weniger fest. Nun darf man auf Grund eines aktuellen Programms mit einem Aufschlag rechnen. Der alte Satz lag insgesamt bei 80 Prozent.

Anton Haberl, der Planer aus Rehling, erläuterte ausführlich seine Vorarbeiten, die mit Beifall quittiert wurden. So meinte Franziska Katzenschwanz: "Wird eine tolle Geschichte." Von einem "wahnsinnigen Schmuckstück" schwärmte der Bürgermeister: "Das kann sich absolut sehen lassen." Die Gesamtkosten belaufen sich aktuell auf 2,8 Millionen Euro. Zusammen mit Richard Baur, dem Leiter der Verwaltung, wird Ziegler am kommenden Freitag mit den Fachstellen im Landratsamt in Aichach über das Projekt sprechen: "Wir wollen mit Hochdruck weitermachen." Über einen möglichen Baubeginn wurde am Donnerstag noch nicht geredet. Jetzt gilt es erst, den Förderbescheid abzuwarten.

125 Kinder sollen im Kinderhaus betreut werden

100 Kinder ab drei Jahren und 25 Kinder unter dieser Altersgrenze sollen künftig in dieser Einrichtung betreut werden. Mobile Wände sind angedacht, die vollautomatisch zu bedienen sind. Welche Kosten dadurch entstehen würden, das war noch nicht zu hören. Solche Wände würden nach Ansicht des Bürgermeisters einen enormen Mehrwert darstellen. Der Planer versicherte, bei der Kostenschätzung habe er Erfahrungswerte der vergangenen Jahre herangezogen und sich weder ganz oben noch ganz unten orientiert.

Der Umbau und die Erweiterung des Hauses soll nach Süden hin weit vor dem Regenüberlaufbecken enden. Unten am Bach ist ein ökologischer Ausbau vorgesehen. Mit Fernwärme soll auch der Neubau versorgt werden. Haberl schlug eine Holzbauweise mit einer Holzverkleidung vor.

Gemeinderat Hollenbach bespricht Bauanträge

Baurecht dürfte in absehbarer Zeit in Igenhausen gelten. Dort wurde nördlich der Bernbacher Straße der Billigungsbeschluss zu einer Einbeziehungssatzung gefasst. Es soll ein altes Wirtschaftsgebäude abgerissen werden, danach kann ein zweistöckiges Haus mit einer Firsthöhe von maximal 7,50 Meter aus dem Boden wachsen. "Der große Baum bleibt bestehen, das finde ich sehr gut", kommentierte Bürgermeister Franz Xaver Ziegler das Vorhaben.

Drei Bauanträge stießen auf Zustimmung. Im Baugebiet Hollenbach-West kann im Lerchenweg ein Zweifamilienhaus mit Doppelgarage errichtet werden, an der Dorfstraße in Mainbach eine Hackschnitzelheizung mit Lager und in der Mainbacher Straße in Hollenbach eine Garage. In diesem Fall gab es drei Nein-Stimmen.

