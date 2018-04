vor 26 Min.

Kinderlieder aus dem Wittelsbacher Land

Bei einem Projekt lernen Erzieherinnen Singen, Tanzen und Musizieren mit Kindern

Für 18 Erzieherinnen aus den Kindergärten in Aichach, Affing, Gablingen, Kühbach, Sielenbach, Tödtenried und Schmiechen drehte sich kürzlich bei einer Fortbildung alles um „Singen, Tanzen und Musizieren“. Kinderpflegerinnen und Erzieherinnen lernten, mit Kindern ohne Scheu zu singen und zu tanzen. Der Wittelsbacher-Land-Verein unterstützt das Volksmusikprojekt und somit die nachhaltige Aus- und Fortbildung der Erzieherinnen. Einfühlsam sang die Musikpädagogin Evi Heigl von der Volksmusikberatungsstelle des Bezirks Schwabens regionale Lieder mit den Teilnehmerinnen. Besonderer Wert wurde auf bayerische Liedertexte gelegt, die mit den Kindern spielerisch erlernt und gesungen werden können. Kinder lieben es, auch durch Klatschen und Stampfen Melodien rhythmisch zu begleiten. „Kinder wollen sich bewegen“, so Heigl, und diesen Bewegungsdrang können die Erzieherinnen mit passenden Bewegungen und Tanzschritten üben und in ihren Kindergärten bei Sommerfesten und anderen Gelegenheiten aufführen.

Das „Volksmusikprojekt im Wittelsbacher und Dachauer Land“ führt seit sechs Jahren Aus- und Fortbildungen im Singen für Lehrer und Erzieherinnen durch. Projektkoordinator Martin Rabl organisiert in den Landkreisen Aichach-Friedberg und Dachau die Veranstaltungen. Neben den Fortbildungen für Kindergartenpersonal konnten sich im vergangenen Jahr auch Sänger von Kirchenchören mit regionalem geistlichem Liedgut für Trauerveranstaltungen vertraut machen. Im Herbst werden Fortbildungen für Saiteninstrumente in Dasing und für Holz- und Blechblasinstrumente in Eschenried angeboten.

Das Volksmusikprojekt im Wittelsbacher und Dachauer Land wird von den Landkreisen in Zusammenarbeit mit dem Landesverein für Heimatpflege, Abteilung Volksmusik, der Volksmusikberatungsstelle des Bezirks Schwabens und dem Volksmusikarchiv des Bezirks Oberbayern gefördert. (AN)

