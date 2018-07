vor 49 Min.

Kinderwallfahrt unterm Regenbogen

Etwa 50 Kinder begeben sich auf Wanderung um Sielenbach

Die Kinderwallfahrt des Pfarrverbundes Altomünster/Wollomoos und Sielenbach startete an der Kapelle in Gollenhof und ging über den „Holzweiher“ vorbei an Andersbach nach Sielenbach zur Wallfahrtskirche Maria Birnbaum. Bei sehr angenehmen Temperaturen, Sonnenschein und ohne Tropfen von oben machten sich 50 Kinder im Alter zwischen vier und 15 Jahren auf den dreistündigen Fußmarsch, angeführt von der Wallfahrtsfahne und begleitet von der Freiwilligen Feuerwehr Sielenbach. Dabei waren Pater Bonifatius, der sich als neuer Leiter des Pfarrverbands vorstellte, nachdem Pater Michael bekanntlich nach Weyarn geht, Diakon Jürgen Richter und Mesner Adolf Bauer.

Der Weg nach Maria Birnbaum stand unter dem Motto „Unser Leben ein bunter Regenbogen“. Zu diesem Zweck bekam jedes Kind einen Regenbogen aus Papier umgehängt, den es dann bei den einzelnen Stationen auch noch mit den richtigen Farben ausmalen musste.

Bei der ersten Station, gestaltet von den Mitgliedern aus Altomünster, mussten die Kinder auf einem weißen Leintuch am Boden einen Baum im Wechsel der Jahreszeiten darstellen. Bei der zweiten Station, gestaltet von den Wollomoosern, durften die Kinder sich unter einem Regenbogen verstecken, der aus einer großen runden Plane bestand. Zur Stärkung gab es dort Kuchen.

Bei der letzten Station nahe des Geländes des TSV Sielenbach durften die Kinder ihre Kräfte beweisen, indem sie ein anderes Kind „Huckepack“ durch einen Parcours trugen. Auch Pater Bonifatius musste dabei mehrmals mit verschiedenen Kindern seine Kondition unter Beweis stellen.

Der abschließende Gottesdienst wurde von der Singgruppe Sielenbach musikalisch gestaltet. Danach gab es für die Kinder und die abholenden Eltern noch eine Stärkung, und wer noch nicht genug hatte, konnte sich im Klostergarten noch etwas austoben. (twe)

