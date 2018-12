21.12.2018

Kirche feiert an Weihnachten ihr Patrozinium

Die Oberbernbacher Kirche ist einzigartig in der ganzen Diözese

Aichach-Obernbernbach Im Jahr 1982 wurde der unter Denkmalschutz stehende Pfarrstadel in Obernbernbach (Stadt Aichach) mit Stall auf Initiative des damaligen Ortspfarrers, dem Geistlichen Rat Johannes Sosnik, zur neuen Pfarrkirche umgebaut. Der damalige Diözesanbischof Josef Stimpfle weihte sie an Weihnachten desselben Jahres auf das Patronat „Von der Geburt Christi“. So ist diese Kirche bis heute einzigartig in der Diözese. Seit 36 Jahren kann die Oberbernbacher Pfarrgemeinde an Weihnachten das Patrozinium feiern, neben dem des ursprünglichen Patronats der früheren Pfarrkirche mit Glockenturm „Johannes des Täufers“. Die Weihnachtsgottesdienste in der Geburt-Christi-Kirche sind: am Heiligen Abend, 24. Dezember, ab 16 Uhr das Krippenspiel für Kinder und Familien, ab 21.30 Uhr die Christmette, gestaltet vom Frauenchor. Im Anschluss daran wird im Pfarrhof Glühwein ausgeschenkt.

Am Weihnachtsfeiertag, 25. Dezember, beginnt der Festgottesdienst um 9.45 Uhr. Am Zweiten Weihnachtsfeiertag findet ab 8.30 Uhr die Eucharistiefeier statt. (mt)

