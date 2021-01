vor 3 Min.

Kirchen im Raum Aichach verlieren 2020 erneut viele Mitglieder

Plus Auch im vergangenen Jahr haben die katholische und die evangelische Kirche im Raum Aichach viele Mitglieder verloren. Wie Pfarrer darauf reagieren.

Von Nicole Simüller

221 Menschen im Raum Aichach haben im vergangenen Jahr den Kirchen den Rücken gekehrt. Das teilte das Aichacher Standesamt mit. Zu dessen Bezirk zählen nicht nur die Stadt Aichach, sondern auch die Gemeinden Adelzhausen, Sielenbach, Obergriesbach, Kühbach, Schiltberg und Hollenbach. Die Austritte betreffen nicht nur die katholische, sondern auch die evangelische Kirche - zu welchen Anteilen, wird im Standesamt nicht aufgeschlüsselt. Die Zahl der Kirchenaustritte ist zwar im Vergleich zu 2019 gesunken, liegt zum Teil aber deutlich höher als in den Jahren zuvor. Während manche Menschen die Kirche still verlassen, kennen Pfarrer bei anderen sehr wohl die Beweggründe.

2019 hatte die Zahl der Kirchenaustritte noch deutlich höher als im Jahr 2020, nämlich bei 243, gelegen. Ordnungsamtsleiter Manfred Listl sagte damals: "Meines Wissens waren es noch nie so viele." In den Jahren zuvor hatte es zum Teil deutlich weniger Austritte gegeben: 2018 verzeichnete das Aichacher Standesamt 208, im Jahr 2017 waren es 156. Auch damals schon gehörten die oben genannten Gemeinden zum Standesamtsbezirk.

Aichach: Evangelischer Pfarrer Stahl sieht Kirchenaustritte als Niederlagen

Im Gemeindebüro der evangelischen Kirchengemeinde Aichach-Altomünster, die in den Nachbarlandkreis Dachau hineinreicht, sind 36 Austritte im vergangenen Jahr verzeichnet. Pfarrer Winfried Stahl sagt: "Für einen Pfarrer ist das immer eine Niederlage. Mir tut das schon weh." In vielen Fällen träten Menschen aus, die zuvor kaum am gemeindlichen Leben teilgenommen hätten. Stahl vermutet in solchen Fällen einen längeren Entfremdungsprozess als Ursache. Ab und zu träten jedoch auch Mitglieder aus, die zuvor sehr wohl in Erscheinung getreten seien.

Die Pfarrei schreibt Stahl zufolge alle Menschen, die ihren Austritt erklären, an und bietet ein Gespräch an. "Das wird nicht angenommen." Die 36 Austritte des vergangenen Jahres liegen deutlich unter den Zahlen der Vorjahre. Pfarramtssekretärin Brigitte Alischer zufolge traten in den Jahren 2018 und 2019 jeweils 55 beziehungsweise 56 Menschen aus.

In der evangelischen Kirchengemeinde Aichach-Altomünster gab es im vergangenen Jahr 36 Austritte. Bild: Bernhard Weizenegger (Symbolfoto)

Was Stahl umso mehr freut: Allein in jüngster Zeit traten fünf Menschen ein. Normalerweise gebe es in einem ganzen Jahr knapp zehn Eintritte. Der evangelische Pfarrer beobachtet: Bei allen von ihnen spiele "das Gefühl der Zugehörigkeit eine Rolle".

Erwachsenentaufe in Pfarreiengemeinschaft Adelzhausen geplant

Auch in der katholischen Pfarreiengemeinschaft Adelzhausen, die mit ihren insgesamt rund 2000 Mitgliedern in das Gebiet der politischen Gemeinde Altomünster und damit in den Landkreis Dachau hineinreicht, steht ein Kircheneintritt bevor. Pfarrer Eberhard Weigel zufolge hat sich ein Erwachsener entschlossen, sich taufen zu lassen. Coronabedingt wurde die Feier vom vergangenen Jahr auf heuer verschoben. Weigel freut sich, dass in seinem Gebiet in den vergangenen Jahren immer wieder Menschen auch noch im Erwachsenenalter der katholischen Kirche beitraten.

Doch ebenso gab es in der Pfarreiengemeinschaft in den vergangenen Jahren zahlreiche Austritte. Eine genaue Zahl hat Weigel spontan nicht parat. Doch an die Beweggründe der Betroffenen kann er sich zum Teil gut erinnern. In einem Fall habe beispielsweise der Missbrauchsskandal den Ausschlag gegeben. In einem anderen Fall habe ein persönlicher Schicksalsschlag die finanziellen Spielräume so sehr eingeengt, dass der Austritt aus Sicht der betroffenen Person nötig gewesen sei, um Kirchensteuern zu sparen. Bisher ist Weigel kein Austritt bekannt, "weil jemand seinen Glauben verloren hätte". Würde jemand seinen Austritt erklären, weil er sich etwa an seinen Äußerungen gestört hätte, würde Weigel nach eigener Aussage das Gespräch mit ihm suchen. Grundsätzlich aber gelte für ihn in Bezug auf Kirchenaustritte: "Die persönliche Entscheidung von jemandem muss ich respektieren."

Im Jahr 2020 deutlich mehr Todesfälle im Raum Aichach als im Vorjahr

Aus der Jahresbilanz des Aichacher Standesamts lassen sich außerdem weitere interessante Entwicklungen ablesen:

Todesfälle 420 Menschen starben im vergangenen Jahr im Standesamtsbezirk Aichach, davon knapp die Hälfte Männer und gut die Hälfte Frauen. Das sind deutlich mehr Todesfälle als in den Vorjahren: 2019 waren 308 Verstorbene zu verzeichnen, 2018 waren es 296. Ordnungsamtsleiter Listl zufolge ist der starke Anstieg innerhalb eines Jahres "wohl nur zum Teil auf die Auswirkungen der Corona-Krise zurückzuführen".

Listl vermutet, dass möglicherweise zwei weitere Ursachen mit hineinspielen: zum einen "strukturelle Veränderungen innerhalb des Krankenhauses" - bislang werden Covid-19-Patienten im Landkreis ausschließlich im Aichacher und nicht im Friedberger Krankenhaus stationär behandelt. Zum anderen die Eröffnung des Senioren- und Pflegeheims „Haus an der Paar“, wodurch mehr ältere Menschen als früher einen Heimplatz in Aichach erhalten und hier gemeldet sind, wenn sie sterben.

Hochzeiten/Scheidungen 152 Paare gaben sich im vergangenen Jahr im Standesamtsbezirk Aichach das Jawort (2019: 159). Bei sechs von ihnen handelte es sich um jeweils zwei Frauen, die heirateten. Gleichgeschlechtliche Hochzeitspaare aus zwei Männern gab es im vergangenen Jahr im Raum Aichach nicht. Die meisten Hochzeitspaare, nämlich 123, entschieden sich für den Nachnamen des Mannes als gemeinsamen Familiennamen. Acht wählten den Namen der Frau als Familiennamen. 21 blieben nach der Hochzeit bei unterschiedlichen Nachnamen. Zehn Brautpaare verschoben Listl zufolge wegen der Corona-Pandemie ihre Hochzeit auf dieses Jahr. Andere, die ihre Hochzeit schon abgesagt hatten, gaben sich dann doch noch 2020 das Jawort. 52 Paare ließen sich im vergangenen Jahr scheiden. (mit ull)

