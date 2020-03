Kissinger Therapeutin: So setzen soziale Medien unter Druck

Plus Für viele sind Instagram, Facebook und WhatsApp nicht mehr aus ihrem Leben wegzudenken. Welche Auswirkungen das auf das Selbstbild haben kann.

Mit 1,5 Millionen Followern ist Caro Daur eine der bekanntesten deutschen Influencerinnen. Sie postet fast täglich Fotos auf ihren Social-Media-Kanälen und hält ihre Fans über ihr Leben auf dem Laufenden. Sie zeigt Bilder von sich selbst in teurer Kleidung, reist an außergewöhnliche Orte und sitzt bei jeder Fashionweek in der ersten Reihe.

Das scheint dem Publikum zu gefallen, wie sich an den Likes und Followerzahlen ablesen lässt. Bei Jugendlichen sind Influencer sehr beliebt. Etwa 40 Prozent der Seiten, denen 14- bis 17-Jährige folgen, gehören laut Marktforschungsplattform Appinio Influencern und Bloggern.

Viele Jugendliche benutzen Instagram, Snapchat und Facebook

Die Nutzung der sozialen Medien bei Jugendlichen ist nicht zu unterschätzen. Laut der Marktforschungsplattform nutzen über die Hälfte der 14- bis 15-Jährigen Portale wie Instagram und Snapchat. Facebook und Twitter werden hingegen eher von älteren Jugendlichen zwischen 15 und 18 Jahren genutzt. Doch welchen Einfluss haben diese Medien auf unsere Gefühlswelt und psychische Gesundheit?

Ursula Behrens , 50, ist Heilpraktikerin für Psychotherapie und hat eine Praxis in Kissing. Sie macht immer wieder Erfahrungen damit, wie sich soziale Medien negativ auswirken können und erklärt, welche Faktoren Druck auf Jugendliche ausüben.

Bilder auf Social Media sind häufig bearbeitet

Zum einen sei es vor allem problematisch, wenn Jugendliche zu viel Zeit damit verbringen, das Leben anderer zum Beispiel auf Instagram zu verfolgen. Sie könnten somit nie ihre eigene „Lebensgeschichte“ schreiben, wie Behrens sagt. Es könnten Gefühle wie Eifersucht und Neid entstehen, weil „man sieht, wie die anderen scheinbar glücklich, reich und schön sind und immer neue, tolle Sachen erleben“, sagt Behrens.

Im Vergleich sieht dann der Jugendliche sein nicht so „perfektes“ Leben. Laut Behrens beurteilen Menschen ihr Inneres oft nach dem Erscheinungsbild anderer. Wenn sie dann die Vorbilder von Instagram und Co. vor sich haben, scheint das eigene Innere nicht toll, hübsch oder aufregend genug zu sein.

Dass die Erscheinungsbilder in den sozialen Medien aber meist nicht der Realität entsprechen, ist für Jugendliche oft nicht erkenntlich. Sie werden laut Behrens oft geblendet. „Zu leicht glaubt man an die Perfektion des anderen und sucht die Fehler immer bei sich“, sagt sie. Dabei seien nur wenige Bilder nicht bearbeitet und aufgewertet worden.

Social Media: Influencer führen ein scheinbar perfektes Leben

In der Lebensführung der Influencer werde einem vorgegaukelt, wie einfach es sei, mit wenig Anstrengung viel Geld zu verdienen. Denn viele verdienen ihr Geld damit, ihren Lifestyle auf Reisen zu dokumentieren. „Sie posten die schönsten Bilder aus der Karibik , wohnen in den tollsten Hotels und so weiter“, sagt Behrens. Dadurch ergibt sich eine unrealistische Erwartung an das eigene Leben.

Zum anderen aber üben auch die Kanäle von Freunden und Bekannten laut der Expertin großen psychischen Druck auf Jugendliche aus. Sie verstärken die Angst, nicht dazuzugehören oder nicht gemocht zu werden. „Wenn die Jugendlichen zum Beispiel auf Snapchat posten, sehen ihre Freunde, da findet eine Party ohne mich statt“, sagt Behrens.

Doch nicht nur, wem man folgt, beeinflusst die Psyche. Auch der eigene Account und die Resonanz darauf wirken sich auf das Selbstbild aus. Denn Funktionen wie Likes üben immer einen gewissen Druck aus. „Wenn ich auf ein Bild schon einmal viele Likes bekommen habe und beim nächsten Bild deutlich weniger, könnte es sein, dass ich wieder mich selbst als Erstes infrage stelle“, erklärt Behrens. Jugendliche versuchen so, immer möglichst vielen zu gefallen. Anstatt sich damit auseinanderzusetzen, was ihnen selbst wichtig ist oder wer sie eigentlich gerne wären.

Das eigene Leben sollte nicht nur in sozialen Medien stattfinden

Behrens empfiehlt Eltern, den Medienkonsum ihrer Kinder zu regulieren. Denn Heranwachsende können meist noch nicht einschätzen, was auf den Plattformen echt oder manipuliert ist. Vor allem aber sollte vermieden werden, dass das eigene Leben nur noch in sozialen Medien stattfindet. Stattdessen solle mehr Wert darauf gelegt werden, ein reales soziales Umfeld aufzubauen. Behrens rät dazu, sich im Verein, politisch oder in einem Ehrenamt zu engagieren und somit Menschen im realen Leben zu begegnen.

Auch Erwachsene könnten diese Tipps helfen. Denn auch die sollten im Zeitalter der sozialen Medien ihren Fokus mehr auf reale Kontakte zu ihren Mitmenschen legen. Behrens hält die vielen Kontakte in den sozialen Medien meist für wenig tiefgehend. „Von meinen Facebook-Freunden wird keiner ins Krankenhaus kommen und mich besuchen“, sagt Behrens. Man solle sich mehr aufeinander einlassen und besser kennenlernen, nicht nur oberflächlich. Trotzdem können soziale Medien ein nützliches Werkzeug sein. Vor allem, um mit anderen in Kontakt zu treten oder sein Leben zu teilen – natürlich unbearbeitet und möglichst real.

