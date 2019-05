09:36 Uhr

Kita-Gebühren: Zuschuss für Eltern kommt

100 Euro zahlt der Freistaat für Kinder über drei Jahren. Kinder aus Teilen Aichachs gehen künftig in Ecknach zur Schule

Von Claudia Bammer

Höhere Gebühren hat der Aichacher Stadtrat im März für die städtischen Kindertagesstätten beschlossen. Jetzt wird die Gebührensatzung erneut geändert: wegen der Entlastung der Eltern durch den Freistaat. Wie berichtet, zahlt der Freistaat ab April für Kinder über drei Jahre einen Beitragszuschuss von 100 Euro pro Monat. Der Finanzausschuss des Aichacher Stadtrats segnete jetzt eine dafür nötige Änderung der Gebührensatzung ab.

Wie Hauptamtsleiterin Aurelija Igel erläuterte, wird der bayerische Landtag voraussichtlich Mitte Mai die Rechtsgrundlage für den 100-Euro-Zuschuss schaffen. Gültig wäre sie rückwirkend ab April. Laut dem Entwurf werden die 100 Euro ab September des Jahres bezahlt, in dem das Kind drei Jahre alt wird, und zwar bis zur Einschulung. Ab April gibt es das Geld folglich für die Kinder, die 2018 mindestens drei Jahre alt geworden sind. Für Kinder, die 2019 drei Jahre alt werden, gibt es den Zuschuss ab September 2019. Keinen Zuschuss gibt es für die Betreuung bei einer Tagesmutter, so Igel. Den Zuschuss bekommt die Kommune, die ihn mit dem Elternanteil verrechnet.

Nach der im März vom Stadtrat beschlossenen Gebührenerhöhung zahlen Eltern für eine Betreuung von vier bis fünf Stunden im Kindergarten ab September 107 Euro. Abzüglich des Zuschusses sind es dann nur noch sieben Euro.

Eltern fürchten die gefährliche Überquerung der Münchener Straße

Der Schulsprengel für die Grundschulen soll geändert werden. Darüber war sich der Finanz- und Verwaltungsausschuss einig. Anlass dafür sind vermehrte Gastschulanträge: Eltern aus der Münchener Straße und des Ecknacher Wegs wollten ihre Kinder lieber in die Ecknacher statt in die Ludwig-Steub-Grundschule schicken, damit sie auf dem Schulweg nicht die gefährliche Münchener Straße überqueren müssen.

Zum Schulsprengel Ecknach zählten bislang nur Ecknach, Ober- und Unterschneitbach, Ober- und Untermauerbach, Klingen und Gallenbach. Nun sollen die linke Seite der Münchener Straße (stadteinwärts mit den geraden Hausnummern 34 bis 60), der Ecknacher Weg und die Dachauer Straße sowie die Theodor-Heuss-Straße (zwischen Augsburger und Münchener Straße mit den Hausnummern 25, 27, 31 und 33) dazukommen. In diesem Bereich werden laut Rottenkolber in den kommenden Jahren jährlich ein bis neun Kinder eingeschult.

Wohnblöcke wurden erst später gebaut

Wie Wilhelm Rottenkolber berichtete, sind die Schulsprengel entstanden, bevor Anfang der 90er Jahre die Wohnblöcke an der Münchener Straße und der Dachauer Straße gebaut wurden. Auch die beiden Schulleiterinnen sehen laut Rottenkolber eine Gefahrenquelle in der Querung der Münchener Straße und würden einer Sprengeländerung zustimmen. Das Schulamt sei einverstanden, so Rottenkolber weiter. Allerdings werde die Änderung bis zum Schuljahresbeginn 2019/2020 formell noch nicht erledigt sein, weil sie an die Regierung von Schwaben weitergeleitet werden muss.

Einen Zuschuss bekommt das Bayerische Rote Kreuz (BRK), Kreisverband Aichach-Friedberg, von der Stadt Aichach für die Aufwendungen im Katastrophenschutz. Allerdings nicht rund 7000 Euro wie beantragt, sondern 3000 Euro. Wie Wilhelm Rottenkolber, Leiter der Finanzverwaltung, erläuterte, weist das BRK 2018 ein Defizit von rund 260000 Euro aus.

Der Zuschussantrag bezieht sich lediglich auf einen Teil davon: die Kosten für die Räume für den ehrenamtlichen Sanitätsdienst, also Garagen, Lagerräume, Gemeinschafts- sowie Schulungsräume – betragen rund 88000 Euro. Die Hälfte davon hat das BRK beim Landkreis als Zuschuss beantragt, die andere Hälfte sollten nach Einwohnern gestaffelt die Gemeinden tragen. Wie Rottenkolber berichtete, hat der Landkreis 2017 nur 7000 Euro bewilligt. Wegen der geringen finanziellen Beteiligung des Landkreises und der uneinheitlichen Zuschusspraxis der Kommunen hat die Stadt Aichach bereits 2011 eine Pauschale von 2500 Euro beschlossen. 2017 wurde diese auf 3000 Euro erhöht. Dabei bleibt es auch jetzt, war sich der Finanzausschuss einig.

