vor 36 Min.

Kita-Rabatt: Es gilt neue Regelung

Sitzung III: Affing hält nicht an alten Verträgen fest

Der bisherige Rabatt für Geschwister in Betreuungseinrichtungen der Gemeinde Affing ist ab September abgeschafft. Er wird durch eine neue Regelung ersetzt, die der Gemeinderat im April im Zuge einer Gebührenerhöhung beschlossen hat (wir berichteten). Das wird auch für Familien gelten, die derzeit noch gültige Verträge haben.

In Affing haben manche Familien einen Kindergartenvertrag bis zum Eintritt in die Schule abgeschlossen. Der neue Verwaltungschef Tilo Leister bestätigte den Räten am Dienstag: „So was gibt es in Affing.“ Laut Leister geht es um sechs oder sieben Fälle. Diese Familien hatten nun nachgefragt, ob für sie weiterhin die alte Regel gilt. Bei dieser kommen sie zunächst besser weg. So kostet bislang das zweite Kind einer Familie nur die Hälfte, das dritte Kind ist umsonst. Ab September werden nur noch 15 Prozent Ermäßigung fürs zweite und 30 Prozent fürs dritte Kind gewährt. Allerdings müssen sich die Kinder einer Familie nicht mehr in der gleichen Einrichtung befinden wie bisher. Das bedeutet also: Besucht ein Schulkind die Mittagsbetreuung, die Geschwister aber den Kindergarten, gilt die Ermäßigung trotzdem. Das ist heute nicht der Fall. Paul Moll betonte deshalb: „Die breite Masse profitiert mehr.“ Deshalb plädierte er für einen Schnitt. Dem schloss sich auch Markus Jahnel an. Georg Brandmeier hingegen erklärte, für ihn seien Verträge bindend, er würde die alte Regelung auslaufen lassen. Bei zwei Gegenstimmen entschied der Gemeinderat, in allen Fällen am beschlossenen, neuen Geschwisterrabatt festzuhalten. (jca)

