Kita: Vier statt nur drei Gruppen

Auf dem abschüssigen Gelände neben der Turnhalle soll die neue Kindertagesstätte in Adelzhausen entstehen.

Adelzhausen folgt der Empfehlung der Regierung. Der Architekt präsentiert einen neuen Vorentwurf für Kindertagesstätte. Er kommt gut an – bis auf einen Punkt

Vier statt drei Gruppen wird die neue Kindertagesstätte in Adelzhausen haben. Die Gemeinde folgt damit einer Empfehlung der Regierung von Schwaben (wir berichteten). Das neue Raumkonzept bringe viel mehr Klarheit, sagte Architekt Raymond Fay. Er stellte dem Gemeinderat seinen geänderten Vorentwurf in der Sitzung am Mittwoch vor. Bis auf einen Punkt gefiel dem Gremium der Entwurf.

Das abschüssige Gelände neben der Turnhalle und die Straße stellten den Architekten vor Herausforderungen. Er habe das Grundstück bis zur hinteren Kante ausgenutzt, sagte er. Mit einer leichten Rundung folgt der Gebäudekomplex dem Verlauf der Straße.

Die einzelnen Stockwerke des zweigeschossigen Baus sind stufenförmig in den Hang integriert. Das neue Konzept ermögliche eine viel klarere Erschließung und Eingangssituation, freute sich der Architekt. Im oberen Geschoss hat er die beiden Kindergartengruppen vorgesehen, im Stockwerk darunter die Integrativ- und Krippengruppe. Von beiden Stockwerken aus ist der Zugang zur Turnhalle möglich. Im Untergeschoss ist ein rund 100 Quadratmeter großer Mehrzweckraum, der geteilt werden kann und über das Atrium einen eigenen Zugang von außen hat. Der Haupteingang liegt nun ebenerdig im Süden des Gebäudes auf der obersten Ebene.

In den geschätzten Kosten von 2,75 Millionen Euro sind die Möblierung sowie der Aufzug bereits enthalten. Bis auf die Dachform gefiel dem Gemeinderat der Vorentwurf. Fay wird in der nächsten Sitzung eine Variante mit Flachdach vorstellen.

Die Mittagsbetreuung wird in dem Neubau nicht untergebracht werden. „Da brauchen wir eine andere Lösung“, sagte Bürgermeister Lorenz Braun mit Blick auf die steigende Zahl von Kindern, die das Angebot nutzen. (drx)

