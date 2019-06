vor 2 Min.

Kläranlage: Im Oktober ist die erste Rate in Inchenhofen fällig

Der Markt Inchenhofen legt knapp drei Millionen Euro für die neue Kläranlage um. Die Bürger müssen in drei Raten bezahlen.

Von Gerlinde Drexler

Knapp drei Millionen Euro der Kosten für den Neubau der Kläranlage werden auf die Anwohner der Marktgemeinde Inchenhofen umgelegt. Basis für die Berechnung der Beiträge sind die Grundstücks- und Geschossflächen. In der Sitzung am Dienstag beschloss der Gemeinderat eine Satzung, um die Beiträge als Vorauszahlung erheben zu können. Die erste von drei Raten wird im Oktober fällig.

Kostensätze pro Quadratmeter sind bereits berechnet

Die Kosten des Rückbaus der jetzigen Kläranlage werden über die bereits vom Gemeinderat beschlossene Gebührenerhebung finanziert. Die rund 3,5 Millionen Euro für die neue Kläranlage, die Inchenhofen gemeinsam mit dem Markt Kühbach baut, legt die Gemeinde auf die Bürger um. Abzüglich von 680000 Euro, die die Kommune für künftige Bauvorhaben berücksichtigt. Unterm Strich bleiben also rund 2,8 Millionen Euro, die umgelegt werden.

Bürgermeister Karl Metzger teilte in diesem Zusammenhang mit, dass die Verwaltung die Zahl der Geschoss- und Grundstücksflächen inzwischen ermittelt habe. Zu den Geschossflächen zählen auch der Keller und Obergeschosse oder ein ausgebautes Dachgeschoss, nicht aber Garagen oder Nebengebäude, die keinen Wasseranschluss haben, sowie Terrassen oder Balkone.

Bei unbebauten Grundstücken veranschlagt die Gemeinde ein Drittel der Gesamtfläche als Geschossfläche. Wird das Grundstück bebaut, wird die bereits bezahlte Umlage verrechnet.

Für den Umlagebeitrag berechnet die Gemeinde bei Grundstücksflächen 0,24 Euro pro Quadratmeter und bei den Geschossflächen 6,74 Euro pro Quadratmeter. Die erste der drei Raten wird im Oktober fällig, die beiden anderen im Januar und April kommenden Jahres.

Wie verfährt die Gemeinde Inchenhofen bei Schwarzbauten?

Heinrich Schoder machte sich Gedanken darüber, wie zum Beispiel der Ausbau eines Dachgeschosses, das der Gemeinde nicht gemeldet wurde, erfasst werden könne. Schwarzbauten seien nicht berücksichtigt, sagte dazu Bürgermeister Metzger und ergänzte: „Wir sind auf die Ehrlichkeit angewiesen.“ Jedes Haus überprüfen werde die Gemeinde nicht, betonte er.

In dem Beitragsbescheid will die Gemeinde jedoch darauf hinweisen, dass die Bürger dazu verpflichtet sind, bauliche Veränderungen zu melden. Ein entsprechender Passus ist auch in der Vorauszahlungssatzung enthalten. Bei der Endabrechnung, die nach dem Abschluss der Baumaßnahme erstellt wird, sollen dann die aktualisierten Daten mit berücksichtigt werden.

Themen Folgen