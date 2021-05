vor 20 Min.

Klaus Habermann ist Aichachs Rekord-Bürgermeister

Plus Klaus Habermann ist seit 25 Jahren Aichacher Bürgermeister. So lange war keiner seiner Vorgänger in der Nachkriegszeit in Aichach im Amt. Eine (Zwischen-)Bilanz.

Von Claudia Bammer

Mit Sekt und einer großen "25" aus Luftballons ist Klaus Habermann am Montag im Aichacher Rathaus begrüßt worden: Seit 25 Jahren ist der Sozialdemokrat Aichachs Bürgermeister. Damit ist der 67-Jährige seit Samstag länger im Amt als jeder andere Aichacher Bürgermeister der Nachkriegszeit. Am Ende seiner fünften Amtszeit werden es 30 Jahre sein.

Themen folgen