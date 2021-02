vor 51 Min.

Kleines Kirchlein in Katzenthal ist St. Valentin geweiht

Plus Das Kirchlein im Weiler Katzenthal ist dem Patron der Liebenden geweiht. Warum die Menschen des Affinger Ortsteils St. Valentinus besonders verbunden sind.

Von Erich Echter

Die Bewohner von Katzenthal (Gemeinde Affing) schätzen und lieben ihr kleines Kirchlein, das dem heiligen Valentin geweiht ist. Ist er doch der Patron glücklicher Zweisamkeit und der Verliebten. Auf ihn geht auch das Valentinsbrauchtum zurück. Am 14. Februar feiern die Menschen in Katzenthal eigentlich jedes Jahr das Patrozinium ihres Kirchleins mit einem Gottesdienst. Wegen der Corona-Pandemie falle allerdings in diesem Jahr die Messe aus, erzählt Mesnerin Walburga Weiß. Bereits ihre Schwiegermutter versah den Mesnerdienst.

Die Statue zeigt St. Valentin, der als Patron der Liebenden gilt. Bild: Erich Echter

Walburga Weiß erzählt: "Wenn die Messe gefeiert wird, sind die Bewohner der vier Höfe im Gotteshaus präsent." Sie sind dem kleine Gotteshäuschen besonders verbunden. Denn: "Dort werden unsere Kinder getauft, und wenn einer stirbt, beten alle den Rosenkranz", betont die Mesnerin. Ihr Ehemann hat einen ganz besonderen Bezug zu St. Valentin, wie er sagt: "Ich bin sogar auf den Namen unseres Kirchenpatron getauft." Valentin Weiß freut sich, dass auch einer seiner Enkel auf den Namen des Heiligen getauft sei. Früher wurde jeden Monat im Valentinskirchlein ein Gottesdienst gefeiert. Momentan gibt es ihn nur vierteljährlich.

Das Valentinskirchlein von Katzenthal hat eine uralte Glocke

Wie Valentin Weiß berichtet, ist der Weiler Katzenthal seit 1220 urkundlich belegt. Im Turm von St. Valentinus befindet sich eine uralte Glocke aus dem Jahr 1648, die in Augsburg gegossen wurde. Im Kirchenschiff dominiert links des Altares die Statue des heiligen Valentin und rechts die des Bistumsheiligen Ulrich. Das Altarbild zeigt Maria mit dem Jesuskind.

Dass der Vorbeimarsch von amerikanischen Truppen 1945 am Weiler gut verlaufen ist, dankten die Katzenthaler der Gottesmutter mit einer Votivtafel, die im hinterm Bereich des Gotteshauses zu finden ist. St. Valentinus in Katzenthal ist im Landkreis das einzige Gotteshaus, das dem Patron der Liebenden geweiht ist. Die nächsten Valetinskirchen gibt es erst in Bonsal (Ehekirchen) und Krumbach.

Der Altarraum des Valentinskirchleins in Katzenthal: links ist St. Valentin zu sehen, rechts St. Ulrich. Bild: Erich Echter

Vom Volk wird Valentin als Patron der Jugend, Liebenden, Reisenden und Imker verehrt. Er wird angerufen für die Bewahrung jungfräulicher Unschuld, um eine gute Verlobung, Heirat, gegen Ohnmachtsanfälle, Wahnsinn, Epilepsie, Gicht, Pest und Gebärmuttererkrankungen.

Valentin soll Frischverheirateten Blumen gebracht haben

Der heilige Valentin, an dem am 14. Februar gedacht wird, ist vermutlich jener Bischof von Terni, der im dritten Jahrhundert amtierte und um 268 den Märtyrertod gestorben sein soll. Der Heilige wird oft mit einem verkrüppelten Kind zu Füßen abgebildet.

Der Volksmund sagt, Valentin habe den frisch verheirateten Paaren Blumen aus seinem Garten geschenkt. Die Ehen, die von ihm geschlossen wurden, haben der Überlieferung nach unter einem guten Stern gestanden.

Den Weiler Katzenthal kennen viele Autofahrer vom Durchfahren. Er liegt dies- und jenseits der Staatsstraße 2035 zwischen Petersdorf und Affing. Übrigens: In alten Affinger Schulaufzeichnungen ist zu lesen, dass der Ortsname Katzenthal darauf zurückzuführen sei, dass dort viele Wildkatzen vorgekommen sein sollen.

