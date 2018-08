vor 52 Min.

Kleingärtner löst Feuerwehreinsatz in Derching aus

Ein 44-Jähriger zündet in der Nähe eines Waldstücks einen Laubhaufen an. Die starke Rauchentwicklung ruft die Einsatzkräfte auf den Plan.

Weil er in seinem Kleingarten in der Nähe eines Waldstücks bei Derching (Stadt Friedberg) einen Laubhaufen anzündete, hat ein 44-Jähriger Augsburger einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Wegen der aktuell hohen Waldbrandgefahr wird gegen den Mann nun wegen eines Verstoßes nach dem bayerischen Waldgesetz ermittelt. Ihn erwartet nach Angaben der Polizei nun ein Bußgeld. Außerdem muss er die Kosten des Feuerwehreinsatzes übernehmen. Beamte der Friedberger Polizei hatten während einer Unfallaufnahme auf der Kreisstraße AIC 25 die starke Rauchentwicklung an einem nahen Waldstück bemerkt. Die verständigten Feuerwehren aus Friedberg, Derching und Mühlhausen (Affing) machten als Verursacher den Kleingärtner aus. Die Feuerwehrleute löschten den Haufen schnell. (AN)

Themen Folgen