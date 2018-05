08.05.2018

Kleintierzüchter brauchen Herzblut und Leidenschaft

Der Vorsitzende des Kleintierzuchtvereins Josef Schwegler und die Schriftführerin Birgit Ostermayr blätterten anlässlich des 30-jährigen Jubiläums in der Vereinschronik.

Zum 30-jährigen Bestehen blickt der Aichacher Verein B228 Aichach in Oberschneitbach in seine Chronik

Im Beisein zahlreicher Nachbarschaftsvereine und Ehrengäste feierte der Aichacher Kleintierzuchtverein B228 im Ingerwirt-saal in Oberschneitbach sein 30. Vereinsjubiläum. Höhepunkte waren die Ehrung verdienter Mitglieder und der Festvortrag des Vorsitzenden Josef Schwegler, in dem er von vielen Erlebnissen und Begebenheiten berichtete.

Am 23. Januar 1988 trafen sich auf Initiative von Robert Mayer in den Oberschneitbacher Chrombachstuben 41 Gründungsmitglieder, um den Kleintierzuchtverein B228 ins Leben zu rufen. Gründungsvorsitzender war damals wie heute, mit beruflichen Unterbrechungen, Josef Schwegler. Hubert Ertl und Lothar Gottschalk übernahmen zwischendurch den Vorsitz, seit 2010 steht Josef Schwegler wieder an der Spitze.

Im Rückblick auf die 30 Jahre Vereinsgeschichte verdeutlichte Schwegler, dass im Verein vieles in Teamwork geleistet wurde. Kleine und große Tierschauen mit bis zu 800 Tieren belegten die erfolgreiche Arbeit. Oft weit über 1000 Gäste bewunderten dabei mehrmals die Schönheit der ausgestellten Kaninchen- und Geflügelrassen.

Auch auf Bezirks- und Landesebene schraubte sich der B 228 mit einer herausragenden Züchterarbeit ganz nach oben. Besonders freute sich Schwegler, dass es im Verein viele jugendliche Mitglieder gibt, die im Umgang mit den Tieren vieles über Tierschutz und -haltung erfahren und dabei auch ein besseres Umweltbewusstsein entwickeln.

Landratstellvertreter Manfred Losinger dankte den Mitgliedern für ihr Engagement in der Gesellschaft. Er betonte, ohne ihre geleistete Aufklärungsarbeit würde es Rassegeflügel längst nicht mehr geben.

Das erfolgreiche Wirken der Mitglieder im B228 verdeutlichte der Kreis- und Bezirksvorsitzende für Kaninchen, Gerald Fröse. „Die Tiere, die gezüchtet werden, geben uns auch etwas zurück.“ Er lobte den Teamgeist im Verein und meinte, es gelte auch in der Zukunft dieses Kulturgut zu erhalten.

Kleintierzucht, so der Kreisvorsitzende für Geflügel, Matthäus Bauernfeind, sei ein Hobby, das Herzblut und Leidenschaft brauche. Die Kleintierzucht sei zwar eine zeitintensive, aber gleichzeitig eine wunderbare Freizeitbeschäftigung.

„Glück auf, auf gute Nachbarschaft“ wünschten die Nachbarvereine aus Augsburg, Friedberg, Mering, Meitingen, Jettingen-Scheppach, Karlshuld und Rain am Lech, indem sie Glückwünsche und Geschenke überbrachten. Höhepunkt des Geburtstagsabends im B228 war die Ehrung verdienter Mitglieder (Bericht folgt). (ak)

