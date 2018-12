Klimawandel: Aichach-Friedberg kann sich nicht wegducken

Auch wenn nicht jeder im Wittelsbacher Land die Windkraft begrüßt. Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache.

Sie drehen sich, es kommt keine heiße Luft raus, sondern Strom, und eigentlich sind sie kein Thema mehr. Wer den intensiven Streit um die Windräder im Blumenthaler Forst vor fünf Jahren und noch mehr die jahrelangen Diskussionen und Proteste im nordwestlichen Landkreiseck über die Anlagen auf dem Baarer Berg mitverfolgt hat, der reibt sich heute verwundert die Augen. Bei manchen Veranstaltungen entstand da der Eindruck, der Untergang des christlichen Wittelsbacher Abendlandes steht bevor, wenn die Giganten einmal stehen. Und jetzt? Natürlich gefällt nicht jedem die Dominanz und die Optik der Windriesen, und es gibt Menschen und Anwohner, die sich gestört und beeinträchtigt fühlen. Aber wie tief war dieser Eingriff wirklich, und zwar mit Blick auf die zum Teil völlig falschen Behauptungen und überzogenen Befürchtungen zum Beispiel in Sachen Lärmbelästigung? Dazu ist bis dato sehr wenig zu hören, genauer gesagt gar nichts.

Erneuerbare Stromerzeugung in Aichach-Friedberg.





Einen Effekt hatten die zum Teil persönlichen Anfeindungen aber sehr wohl. Freiwillig und mit voller Überzeugung unterstützt hier nur noch ein kleiner Teil der Kommunalpolitik so ein großes Projekt für erneuerbare Energieerzeugung. Bestes Beispiel: der Aichacher Stadtrat. Als die Rechtslage noch eine andere war, hat man mit Konzentrationsflächen gesteuert – weil man musste. Jetzt, wo die CSU die Entwicklung auf Landesebene abgewürgt hat, werden die übrigen Vorranggebiete kassiert. Motto: Wir haben schon genug getan. Ob das wirklich so ist, werden einmal unserer Enkelkinder beurteilen. Wegducken ist jedenfalls keine Lösung. Übrigens kann wirklich jeder, an seinem Platz, seinen Teil gegen den Klimawandel beitragen. Indem er auf Verpackung verzichtet, zu Fuß geht, Müll sortiert und sich nicht einfach mit den üblichen Ausreden („bringt ja eh nichts“) vom Acker macht.

Vielleicht macht ja ein Blick auf unsere Strom-Tabelle Mut: 14 von 24 Kommunen im Landreis Aichach-Friedberg liegen beim Verhältnis von Stromerzeugung zum Verbrauch zum Teil deutlich im Plus. Und: Vier Gemeinden sind sogar völlig autark. Das bedeutet: In Sielenbach oder Petersdorf wird nicht nur insgesamt deutlich mehr eingespeist als verbraucht. Nein, dort wird der Eigenbedarf komplett durch dezentrale Anlagen zu jeder Zeit vor Ort erzeugt. Es geht also – wenn man nur will.

Lesen Sie dazu den Artikel "So steht es um die Stromversorgung in Aichach-Friedberg"

Themen Folgen