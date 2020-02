07.02.2020

Klimawandel: Jetzt handeln

Physiker Achim Bubenzer spricht in Klingen über den Klimaschutz. Warum der Experte die Politik in der Pflicht sieht

„ Klimawandel – was kann ich tun?“ – Mit dieser Frage hat sich die Katholische Landvolkbewegung (KLB) im Rahmen der Ländlichen Seminare im Gasthaus Büchel in Klingen beschäftigt. Als Referenten hatte die Zweite Vorsitzende Ulrike Meitinger den Physiker und Hochschulrektor Achim Bubenzer eingeladen.

Bubenzer, der sich selbst als Lobbyist für nachhaltige Entwicklung bezeichnet, ist überzeugt davon, dass der vom Menschen verursachte Klimawandel die größte Bedrohung der Zivilisation seit 10000 Jahren ist. Klimaschutz brauche einen politischen Willen, der auch die Entstehung des Klimawandels erläutere.

Der Referent bat die Zuhörer, den Klimaleugnern die Stirn zu bieten. Klimaschutz bezeichnete er als internationale Aufgabe. Denn die Natur sei der Boss und dieser Boss sage ganz deutlich: „Entweder ihr löst das Problem oder ihr könnt gehen.“

Die Menschen wüssten alle, was an ihrem persönlichen Lebensstil klimaschädlich ist. Ein Punkt sprenge aber die persönliche Klimabilanz: das Fliegen. Das liege nicht nur am CO2, sondern an den Begleitschäden der Verbrennung in den großen Höhen von über 10000 Metern. Diese entsprächen dem 2,5- bis Dreifachen des CO2-Schadens. Der Einzelne könne maximal 20 Prozent der nationalen Klimabilanz beeinflussen, der Löwenanteil sei nur durch politisches und wirtschaftliches Handeln beeinflussbar. Dafür brauche die Politik den gesellschaftlichen Konsens und den Auftrag, so der Experte. Der Mensch könne die Welt nur erhalten, wenn er die Begrenzung der globalen Erwärmung um deutlich unter zwei, besser unter 1,5 Grad begrenzen könne. „Wir müssen jetzt handeln. Der Klimawandel ist eine erste Warnung der Natur“, betonte Bubenzer. (ecs)

