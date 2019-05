14.05.2019

Klinikärzte in Aichach und Friedberg sind zum Streik aufgerufen

Geschäftsführung der Kliniken an der Paar versichert: Die Grundversorgung ist trotz des Streiks in Aichach und Friedberg gesichert.

Die Ärzte der Kliniken an der Paar sind am Mittwoch erneut zum Streik aufgerufen. Das teilte die Geschäftsführung mit. Bereits im April war es zu einem Streik gekommen.

Die Gewerkschaft der Krankenhausärzte, der Marburger Bund, hat seine Mitglieder für diesen Mittwoch erneut ganztags zum Warnstreik aufgerufen. Daran beteiligen sich auch die Ärzte der Krankenhäuser Friedberg und Aichach.

Die Geschäftsführung betont, während des Streiks sei die stationäre ärztliche Grundversorgung dennoch sichergestellt: „Sie erfolgt auf Grundlage einer zwischen der Geschäftsführung der Kliniken an der Paar und dem Marburger Bund getroffenen Notdienstvereinbarung.“

Wegen des Streiks in Aichach und Friedberg werden Operationen verschoben

Als Folge des Streiks werden allerdings von den Ärzten an den Kreiskrankenhäusern Aichach und Friedberg nur Notfallbehandlungen und unaufschiebbare Eingriffe durchgeführt. Das heißt, die Versorgung entspricht derjenigen an Wochenenden und Feiertagen. Für den heutige Mittwoch angesetzte, nicht dringliche Operationen und Untersuchungen wurden bereits auf andere Termine verschoben.

Die KVB-Praxis an beiden Standorten ist vom Streik nicht betroffen und steht in gewohnter Weise ab 16 Uhr zur Verfügung. (AN)

