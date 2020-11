07:00 Uhr

Kliniken an der Paar: Herzwoche soll vor Krankheiten schützen

Herzschwäche ist Thema in den Herzwochen.

Die Kliniken an der Paar in Aichach und Friedberg weisen auf das Thema Herz-Kreislauferkrankungen hin. Die Aktionswoche läuft bis 30. November.

Die Kliniken an der Paar machen anlässlich der diesjährigen Herzwochen der Deutschen Herzstiftung auf das wichtige Thema der Herzschwäche (Herzinsuffizienz) aufmerksam. Die Herzwoche-Aktion läuft noch bis zum 30. November.

Wegen Corona gibt es in diesem Jahr keinen Vortrag

Aufgrund der Corona-Pandemie kann die Abteilung für Kardiologie der Kliniken an der Paar unter Leitung von Dr. Heiko Methe in diesem Jahr nicht wie sonst mit einem Vortrag für das wichtige Thema der Herz-Kreislauferkrankungen sensibilisieren. Häufige Ursache für die Entwicklung einer Herzschwäche ist eine Durchblutungsstörung des Herzens. Diese kann sich durch typische Brustschmerzen unter Anstrengung, bis hin zu einer akuten Verstopfung eines Blutgefäßes mit nachfolgender Schädigung des Herzmuskels (Herzinfarkt), bemerkbar machen. In diesen Fällen muss man rasch handeln.

So wie bei einem 68-Jährigen, der mit einem akuten Herzinfarkt und hochgradiger Einschränkung der Pumpkraft des Herzens in die Notaufnahme der Kliniken an der Paar gebracht wurde. Im Vorfeld hatte er immer wieder über Atembeschwerden unter Belastung und gelegentlichen Druck hinter dem Brustbein geklagt, diese Beschwerden aber nicht ernst genommen.

Was die Kliniken an der Paar bei Herz-Problemen raten

Es ist wichtig, die Warnzeichen des Körpers wahrzunehmen und sich rechtzeitig in ärztliche Diagnostik zu begeben, so die Kliniken in einer Mitteilung. Nachdem die Diagnose einer Herzinsuffizienz gestellt wurde, ist es von entscheidender Bedeutung, neben der regelmäßigen Medikamenteneinnahme Empfehlungen zur Bewegungstherapie zu befolgen. Zudem sollten betroffene Patienten die angeratene Trinkmengenbegrenzung einhalten und sich täglich wiegen. Wenn das Gewicht um mehr als zwei Kilogramm in drei Tagen steigt, ist das ein Warnsignal dafür, dass die Herzschwäche sich verschlechtert. Dann sollte der Arzt aufgesucht werden, damit rechtzeitig gegengesteuert und ein Krankenhausaufenthalt vermieden werden kann.

Die Abteilung Kardiologie findet sich an beiden Standorten der Kliniken an der Paar ( Aichach und Friedberg) und stellt mit ihrer hochmodernen Ausstattung und der fachärztlichen Expertise einen wichtigen Pfeiler in der ganzjährigen stationären Versorgung im Wittelsbacher Land dar. Dies reicht von der Ultraschalldiagnostik über Implantation von Schrittmachern und Defibrillatoren bis hin zur Herzkatheteruntersuchung und katheter-basierter Implantation von Stents. (AZ)

Kontakt: Der neue Ratgeber zum Thema “Das schwache Herz” ist bei der Deutschen Herzstiftung e. V. Bockenheimer Landstr. 94-96 60323 Frankfurt/Main oder per Mail: bestellung@herzstiftung.de erhältlich.

Das könnte Sie auch interessieren:

Themen folgen